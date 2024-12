KLM bo povezal Ljubljano in Amsterdam

Letalska družba KLM bo spomladi povezala Ljubljano in Amsterdam. Leti bodo na voljo vsak dan med 30. marcem 2025 in 25. oktobrom 2025, nakup letalskih vozovnic je mogoč od 10. decembra 2024, so sporočili iz KLM. Ljubljano in Amsterdam že povezuje sicer Transavia, hčerinsko podjetje KLM, gre za zelo uspešno povezavo.

Leteli bodo v poletni sezoni

»V glavno nizozemsko mesto boste lahko poleteli vsak dan v tednu med 30. marcem in 25. oktobrom 2025. Leti iz Ljubljane na mednarodno letališče Schiphol so predvideni ob 12.35, povratni leti pa ob 10.15. Pot z letalom Embraer 190, ki sprejme 100 potnikov, bo trajala približno 1 uro in 50 minut. Ildiko Mc Partlin-Kiss, regijska direktorica prodaje skupine Air France – KLM, ob tej priložnosti pravi: »Vključitev Ljubljane v mrežo KLM je odlična priložnost za krepitev naše prisotnosti v regiji. Združljivost omrežja KLM in Air France bo slovenskim potnikom omogočila veliko novih povezav, ki bodo med seboj približale ljudi, kulturo in podjetja.«

Prihaja tudi Eurowings

Bo pa novi poletni sezoni bistveno okrepljena povezava z Nemčijo. Družba Eurowings, hčerinska družba Lufthanse, bo Ljubljano povezala z Berlinom in Düsseldorfom. Leteti začnejo 11 oziroma 12 aprila.

Letališče Jožeta Pučnika še vedno okreva po zlomu Adrie Airwys. Letos naj bi število potnikov na letališču, ki ga upravlja Fraport preseglo 1,4 milijona, prihodnje leto pa naj bi prišlo do polnega okrevanja letalskega prometa.