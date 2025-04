Ko skrb za zaposlene postane naložba, ne strošek

Podjetje, ki dobrobit svojih zaposlenih postavlja na prvo mesto, je odgovorna, skrbna in inovativna organizacija. Takšno podjetje ne le sledi zakonodaji, ampak vzpostavlja varno, zdravo in spodbudno delovno okolje, v katerem so zaposleni bolj produktivni in zadovoljni, podjetje pa krepi svojo konkurenčnost in uspeh. Z vlaganjem v varnostno kulturo in promocijo zdravja zmanjšuje možnosti za poškodbe in bolezni ter bolniške odsotnosti, zaposleni pa izkazujejo večjo pripadnost podjetju, se bolje počutijo, imajo več samozavesti in motivacije za delo. Prav tako so takšna podjetja bolj privlačna za delavce, stranke in poslovne partnerje.

Vse to dokazuje Alpacem v Sloveniji, za katero skrb za varnost in zdravje zaposlenih ni dodaten strošek, temveč naložba v uspeh in zadovoljstvo zaposlenih.

FOTO: Alpacem v Sloveniji

Alpacem v Sloveniji, sicer vodilni proizvajalec gradbenih materialov v Sloveniji in eno najnaprednejših podjetij v panogi izdelave gradbenih materialov v regiji, namenja izredno velik poudarek varnosti in zdravju zaposlenih. Njihovi inovativni in sodobni pristopi omogočajo ustvarjanje varnega in zdravega delovnega okolja, v katerem zaposleni svoje delo opravljajo z veliko motivacije. Pri tem velja izpostaviti, da je Alpacem Cement, matična družba Alpacema v Sloveniji, s sedežem v Anhovem, že tretje leto zapored presegla milijon ton prodanega cementa in veziv. Dodana vrednost na zaposlenega pa je že četrto leto zapored višja od 200.000 evrov, k čemur prispevajo vlaganja v digitalizacijo, energetsko učinkovitost ter strokovnost zaposlenih.

Alpacem v Sloveniji – zgled varnosti in skrbi za zaposlene

Podjetja Alpacema samo v Sloveniji zaposlujejo več kot 350 ljudi. Varnost in zdravje zaposlenih pa sta njihova ključna in prednostna naloga, saj verjamejo, da so zaposleni najpomembnejši vir uspeha. Za zagotavljanje najvišjih standardov varnega dela in preprečevanja nezgod so že leta 2009 vpeljali sistem varnosti in zdravja pri delu, ki je danes certificiran po standardu ISO 45001. Uspešno podjetje se zavzema za nenehne izboljšave, ki segajo od najkakovostnejše varovalne opreme do celovitih izobraževalnih programov, ki krepijo strokovnost in varnost na vseh ravneh.

Varnost na prvem mestu

V letu 2023 so se v podjetju lotili prenove identitete podjetja in v okvir preoblikovanja vključili tudi novo, izboljšano varovalno opremo za zaposlene. A vlaganje v varnostno opremo je le eden od korakov, s katerim dokazujejo svojo zavezanost ustvarjanju varnega in prijaznega delovnega okolja.

FOTO: Alpacem v Sloveniji

Inovativni programi za promocijo zdravja

Alpacem svojim zaposlenim ponuja tudi številne inovativne programe promocije zdravja, ki niso omejeni zgolj na preventivne zdravstvene ukrepe, temveč vključujejo tudi spodbujanje telesne aktivnosti, zmanjševanje stresa in spodbujanje duševnega zdravja, kar je ključno za dobro počutje zaposlenih. Zaposleni so deležni rednih zdravstvenih pregledov, podjetje pa zagotavlja tudi podporo pri uravnavanju dela in prostega časa, saj želijo zmanjšati odsotnost zaposlenih zaradi izgorelosti in povečati splošno kakovost življenja. Pri krepitvi zdravja pa igra pomembno vlogo tudi Športno društvo Alpacem. Kot zanimivost velja omeniti še, da v skupini Alpacem deluje tudi invalidsko podjetje Alpacem Inde, d. o. o., ki omogoča zaposlovanje, prilagojeno invalidom, in s tem prispeva k oblikovanju odgovorne in socialno vključujoče družbe.

Alpacem izvaja številne preventivne ukrepe, vključno z rednim usposabljanjem zaposlenih, zagotavljanjem najnovejše zaščitne opreme ter stalnim spremljanjem in analiziranjem potencialnih tveganj na delovnem mestu.

Alpacem v Sloveniji izvaja številne preventivne ukrepe, vključno z rednim usposabljanjem zaposlenih, zagotavljanjem najnovejše zaščitne opreme ter stalnim spremljanjem in analiziranjem potencialnih tveganj na delovnem mestu.

FOTO: Alpacem v Sloveniji

Izobraževanje kot temelj varnega dela in ključ do uspeha

V podjetju verjamejo, da je stalno izobraževanje ključ do uspeha, znanje pa pot do varnega in učinkovitega dela, zato v Alpacem v Sloveniji vsako leto izvajajo vrsto strokovnih izobraževanj. S tem namenom so vzpostavili tudi spletno Akademijo Alpacem, ki zaposlenim ponuja več kot 500 spletnih tečajev. V zadnjem obdobju pa kadrovska služba več pozornosti namenja tudi izobraževanju vodij in krepitvi njihovih mehkih veščin in kompetenc. Vse leto se vsi zaposleni lahko udeležijo številnih programov, kot je na primer delavnica Insights Discovery, ki velja za priljubljeno psihometrično orodje v številnih mednarodnih podjetjih, dostopna je tudi delavnica priprave na letni razgovor za vodje in zaposlene, delavnice o učinkovitosti timov, upravljanje talentov in druge aktivnosti.

Dogodek, ki povezuje – Alpacemov dan varnosti in zdravja

Alpacemov dan varnosti in zdravja je prireditev, ki jo je podjetje Alpacem Cement prvič organiziralo 24. oktobra 2024. Namenjena je zaposlenim, poslovnim partnerjem in širši skupnosti, ki želijo izvedeti več o ukrepih, ciljih in procesih za izvajanje in zagotavljanje varnosti in zdravja v podjetju. Inovativni dogodek je že prvič privabil več kot 250 udeležencev in prispeval k večji ozaveščenosti o pomenu varnosti in zdravja ter preventivnih ukrepov za zmanjšanje tveganj na korporativni in tudi lokalni ravni.

FOTO: Alpacem v Sloveniji

V okviru dneva varnosti in zdravja so se zvrstila različna strokovna predavanja na teme dela na višini, nočnega dela, duševnega zdravja na delovnem mestu, zdrave prehrane in pomena spremljanja zdravstvenega stanja pri pretekli izpostavljenosti azbestu. Udeleženci dogodka so si lahko tudi izmerili holesterol, krvni tlak in sladkor, se sprostili na vitalni blazini, si ogledali prikaze uporabe defibrilatorja, varnega dela na višini ter gašenja z gasilnim aparatom in vodnim topom iz gasilskega vozila.

FOTO: Alpacem v Sloveniji

Celoten dogodek je bil organiziran v okviru Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu ter meseca požarne varnosti, pri čemer so sodelovala tudi prostovoljna gasilska društva iz občine Kanal ob Soči. Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo podjetja Alpacem Cement je predstavilo svoje aktivnosti, vključno z usposabljanjem najmlajših članov. Zaradi velikega zanimanja in udeležbe podjetje načrtuje prireditev tudi v letu 2025.

Naročnik oglasne vsebine je Alpacem Cement