Na območju Triglava našli truplo pogrešanega 34-letnega Poljaka

S kranjske policije uprave so sporočili, da so zaključili iskalno akcijo pogrešanega planinca; v soboto zvečer so 34-letnega državljana Poljske našli mrtvega na območju Triglava.

Takoj po petkovi naznanitvi o pogrešanem pohodniku na območju Triglava so stekle intenzivne aktivnosti policije za izsleditev pogrešanega. Iskalna akcija je bila že v petek in soboto precejšen izziv zaradi izredno neugodnih in težkih vremenskih pogojev, ki so vztrajali vse do poznega sobotnega popoldneva, ko se je vreme za kratek čas nekoliko izboljšalo.

T. i. vremensko okno je, kot so pojasnili na policiji, posadka helikopterja letalske policijske enote s policistom gorske enote in gorskim reševalcem GRS Mojstrana izkoristila in v zahtevnih razmerah izvedla hitro in učinkovito iskanje iz zraka, v katerem so pogrešanega locirali in v nadaljevanju njegovo truplo dvignili v helikopter ter prepeljali v dolino.

FOTO: Policija

Po podatkih, s katerimi razpolagajo, je pohodnik med sestopanjem s Triglava proti domu Planika padel v globino in zaradi hudih telesnih poškodb na kraju umrl. Policist gorske enote je opravil ogled. Z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka pa policisti nadaljujejo in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.

FOTO: Policija

V dvodnevni iskalni akciji so poleg policistov, posadke helikopterja Letalske policijske enote s policistom gorske enote sodelovali tudi gorski reševalci GRS Mojstrana in Bohinj ter posadka za reševanje v gorah GRZS s helikopterjem Slovenske vojske.