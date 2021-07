Pico ali toaletni papir vam prinese kar dron

V nadaljevanju preberite še:

Še pred nekaj leti si nismo znali predstavljati, da bi nam lahko pico, zdravila ali druge življenjske potrebščine dostavil brezpilotni letalnik, zdaj pa to postaja realnost. Kje in kaj droni že dostavljajo? Kako je s tem v Sloveniji? Bodo nebo ćez nekaj let preplavili brezpilotni letalniki?