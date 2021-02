Konec ekstremno dolgega zadolževanja

V nadaljevanju preberite:

V pričakovanju konca epidemije so se začeli višati tudi zahtevani donosi državnih obveznic, predvsem tistih z daljšo ročnostjo. Večina držav se sicer še vedno zadolžuje pod izredno ugodnimi pogoji, a previdnost je potrebna pri zadolževanju z ekstremnimi roki vračil.

Kje so razlogi za dvig zahtevanih donosov in kako bo to vplivalo na državno zadolževanje?

Kako sprememba zahtevanih donosov vpliva na ceno borzno ceno obveznic?

Kako se gibljejo cene obveznic Slovenije?