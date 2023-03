Konferenca o inovativnih bančnih tehnologijah

Če iščete možnost, da bi lahko videli in slišali več o sodobnih IT-rešitvah na področju financ in bančništva, sta prihajajoča konferenca in razstava Technobank pravi za vas.

Vodilna IT-konferenca in razstava v regiji bosta 29. in 30. marca 2023 v Beogradu, v hotelu Crowne Plaza, odprtje pa je predvideno v sredo, 29. marca, ob 9. uri.

Technobank je že tradicionalno (22 let) glavno stičišče tehnologije in najboljših praks v jugovzhodni Evropi. Združuje predstavnike priznanih ICT-podjetij, ki predstavljajo svoje inovativne tehnološke rešitve in produkte, na eni strani ter predstavnike bančnega in finančnega sektorja na drugi.

Udeleženci bodo del različnih panelnih razprav, študij primerov in primerov iz praks, ki se uporabljajo na različnih trgih. Z osebno in neposredno interakcijo udeleženci konference Technobank izboljšujejo svoje izkušnje, stike in poslovne procese.

FOTO: Zoran Mirčetič

Če ste del bančne ali IT-panoge in želite spoznati trenutne trende digitalne transformacije bančnih tehnologij, izpolnite spletno prijavnico in se za udeležbo na konferenci prijavite po POVEZAVI.

Po besedah organizatorjev bo letos osrednji poudarek na vplivu nove gospodarske realnosti na bančno industrijo in pomembni vlogi tehnologije v novih okoliščinah. Poleg tega bo govor o e-poslovanju kot najhitreje rastoči panogi, elektronskem denarju, rešitvah Soft POS, digitalizaciji bančnih procesov, avtomatizaciji pologov gotovine, naprednih sistemih zaščite, regulativi in drugih aktualnih temah s področja bančnih tehnologij.

Nekatera podjetja, ki bodo svoje rešitve predstavila na prihajajoči konferenci, so: Payten, Kameleon powered by Salesforce, NCR, Printec, Algotech, Muehlbauer, Worldline, Nexi, Halcom in številna druga.

Preliminarni seznam sodelujočih podjetij si lahko ogledate TUKAJ.

ASIT, organizator Technobanka, organizira tudi druge konference z večdesetletno tradicijo na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT), in sicer Infotech in Smart eGovernment. »Vse tri konference, ki jih organiziramo, imajo jasen poudarek na izboljšanju poslovanja v različnih sektorjih s sodobnimi IT-rešitvami,« poudarjajo organizatorji.

Linkedin, Facebook & Instagram

Naročnik oglasne vsebine je Asit