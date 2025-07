Pogum ni odsotnost strahu, temveč zmaga nad strahom

V nadaljevanju preberite:

Ko so ga leta 1990 po 27 letih izpustili iz zapora, je zbrano množico nagovoril z besedami: »Pozdravljam vas v imenu miru, demokracije in svobode za vse. Pred vami ne stojim kot prerok, ampak kot skromni služabnik vas, ljudstva. Vaše neutrudno in herojsko žrtvovanje je omogočilo, da sem danes tukaj. Zato leta, ki so mi še preostala v življenju, izročam v vaše roke.« Štiri leta kasneje je Nelson Mandela zlomil apartheid in postal prvi demokratično izvoljeni predsednik Južne Afrike, njegov vpliv pa je segal daleč čez meje njegove ljubljene domovine.