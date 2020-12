Koristi ukrepov za boljšo delovno klimo je večje od njihovih stroškov

Koncept usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja kolobari med podjetji že dolga leta, enkrat bolj, drugič manj dejavno, odvisno tudi od tržnega položaja panoge in kadrovskih zmogljivosti. Preprosto: tam, kjer kadra manjka, bodo podjetja zanje tekmovala tudi z boljšimi pogoji za delo (ki se nanašajo tudi na delovni čas, različne načine organizacije dela in odmorov med delom, dopusta, odsotnosti z dela, omejevanje dosegljivosti in podobno). Sčasoma pa je dozorela tudi za-vest, da so v vseh delovnih okoljih zadovoljni zaposleni ključ do uspešnosti podjetja kot celote. Kako posamezna podjetja omogočajo svojim zaposlenim usklajevanje službenega in zasebnega življenja, smo povprašali tri delodajalce: Ineo, BSH Hišni aparati in Zavarovalnico Triglav.