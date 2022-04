Kot da bi igrali igrico

V nadaljevanju preberite:

Strah pred tem, da kaj zamudim (FOMO – fear of missing out), v tem času vodi v bliskovito trgovanje – zdi se, da je vse večja potreba po tem, da se tudi zgodovina hitreje zapisuje. Če so imeli v preteklosti dobro desetletje čas za poglobljeno razmišljanje, kaj storiti, se zdi, da smo zdaj prepuščeni hitremu ponotranjenju slovitega citata iz Čarovnika iz Oza. Tam deklica sporoči svojemu pasjemu prijatelju Totu, da nismo več v Kansasu. Kar z drugimi besedami pomeni, da se je treba sproti prilagajati na novo okolje.