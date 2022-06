KPK primer Cvetka Sršena prepustila SDH

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) pri obravnavi prijave glede sumov nasprotja interesov proti predsedniku uprave Telekoma Slovenije Cvetku Sršenu ni potrdila kršitev določb zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, zato je zadevo ustavila in jo predala Slovenskemu državnemu holdingu (SDH).

Kot pojasnjujejo v KPK, so predhodni preizkus uvedli na podlagi prijave v letu 2021. Iz očitkov v prijavi je izhajalo, da naj bi bil Cvetko Sršen kot predsednik uprave Telekoma v nasprotju interesov pri postopku imenovanja uprave družbe Gen-I, saj je v obdobju prejetih prijav opravljal tudi funkcijo člana oziroma predsednika nadzornega sveta družbe GEN energija. »Komisija je ugotovila, da navedbe iz prijave ne dajejo podlage za utemeljen sum kršitve iz pristojnosti komisije, zato je postopek ustavila. Ker pa je hkrati ugotovila, da zadeva vsebuje znake kršitev predpisov ali druge relevantne informacije iz pristojnosti drugih organov, je prijavo odstopila v nadaljnje reševanje SDH.

Zakon o SDH ureja dolžnost razkritja in izogibanja nasprotja interesov. Tako po pojasnilu KPK določa, da se ta člen smiselno uporablja tudi za ravnanje zunanjih pravnih in fizičnih oseb, ki za SDH izvajajo pogodbene ali svetovalne storitve, ter za člane organov vodenja ali nadzora, prokuriste in osebe na vodstvenih položajih v družbah, v katerih ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv.

Telekom Slovenije in GEN energija sta gospodarski družbi, v katerih ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv, in zato za konkretni primer glede morebitnega ugotavljanja nasprotja interesov komisija ni pristojna, dodajajo na KPK.

Cvetko Sršen je sicer član SDS in je bil na omenjene pooložaje imenovan v času vlade Janeza Janše. Ker sta se lani tako Telekom kot Gen-I ukvarjala s prodajo električne energije in bila tako konkurenta, se je Sršenu očitalo, da bi se v Gen-energiji pri odločanju o poslovanju Gen-I in imanovnaju uprave moral izločiti. Telekom se sicer s prodajo elektrike od 1. januarja letos ne ukvarja več.