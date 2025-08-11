Kupi zdaj, plačaj pozneje osvaja svet

V nadaljevanju preberite:

Po spletu naročeni buriti, vstopnice za Coachello in injekcije botoksa. Vse te izdelke, ki so za nekatere ameriške potrošnike nepogrešljivi, je zdaj mogoče kupiti in plačati na način BNLP – »kupi zdaj, plačaj pozneje« (»buy-now, pay-later«). Mnogi se temu posmehujejo, plačevanje kosila na obroke je za marsikoga vrhunec absurdnega potrošništva. Drugim vidijo v tem nekaj bolj zloveščega: posojanje, ki se giblje na robu tradicionalnih financ in izkorišča ranljive posojilojemalce.

Toda panoga kljub posmehu in zaskrbljenosti raste. Po podatkih podjetja Worldpay, ki se ukvarja s plačilnimi storitvami, je BNPL lani obsegal 342 milijard dolarjev svetovne porabe – pred desetletjem pa komaj dobri dve milijardi.