Argentina napovedala izstop iz WHO

Argentina namerava izstopiti iz Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), je danes sporočilo argentinsko predsedstvo, potem ko so se za izstop iz te agencije pod okriljem Združenih narodov nedavno odločile ZDA pod novim predsednikom Donaldom Trumpom. Kot so navedli v Buenos Airesu, odločitev temelji na »globokih razhajanjih« med državo in organizacijo.

»Predsednik države Javier Milei je zunanjemu ministru Gerardu Wertheinu naročil, naj Argentino umakne iz WHO,« je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočil tiskovni predstavnik predsedstva v Buenos Airesu Manuel Adorni.

Samooklicani anarhokapitalist in Trumpov zaveznik Milei se je po Adornijevih besedah odločil za izstop na podlagi »globokih razhajanj« med državo in WHO o upravljanju zdravstva, zlasti med pandemijo covida-19.

»Argentinci ne bomo dovolili, da se mednarodna organizacija vmešava v našo suverenost in zagotovo ne v naše zdravje,« je poudaril Adorni.

Dodal je, da bo izstop omogočil južnoameriški državi večjo prožnost pri izvajanju zdravstvenih politik, ki da bodo prilagojene lokalnim razmeram, in zagotovil večjo razpoložljivost virov.

Poteza Argentine sledi enaki potezi ZDA. Trump je namreč po inavguraciji 20. januarja podpisal izvršni ukaz o izstopu ZDA iz WHO. Organizaciji med drugim očita, da ni sprejela nujnih reform, da se je slabo spoprijela s pandemijo covida-19 in da od ZDA zahteva »nepravično obremenjujoča plačila«.

Dolgotrajen postopek izstopa iz WHO je Trump začel že med prvim mandatom leta 2020, vendar ga je njegov predhodnik Joe Biden po nastopu funkcije leta 2021 ustavil.