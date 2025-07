Tajni vojaški dialog med Veliko Britanijo in Argentino

V nadaljevanju preberite:

Najvišji ameriški vojaški voditelji so zaskrbljeni zaradi Južnega Atlantskega oceana. To je izhodišče za Antarktiko, kjer imata Rusija in Kitajska skupno 15 baz, s katerimi si prizadevata zavarovati vire. S Tihim oceanom je povezan prek Magellanovega preliva, ki je poleg zaradi suše prizadetega Panamskega prekopa edina varna pomorska pot med obema oceanoma.

Promet skozi preliv se hitro povečuje, prav tako pa tudi nezakonit kitajski ribolov na obeh straneh. Kitajska pospešeno spodbuja infrastrukturne projekte po vsej regiji. Najvišji ameriški generali so v zadnjih dveh letih trikrat obiskali skrajni jug Argentine.

Na prvi pogled so Združene države v dobrem položaju, da bi lahko obvladovale nevarnosti. Argentinski predsednik Javier Milei je izjemno ustrežljiv zaveznik. Velika Britanija ima na Falklandskih otokih nameščena lovska letala typhoon in patruljno ladjo HMS forth.

Toda argentinske oborožene sile so v slabem stanju. Britanske sile so osredotočene na obrambo Falklandskih otokov, nad katerimi ima Velika Britanija suverenost, Argentina pa si jih lasti.