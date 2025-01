Javier Milei bo odstranil femicid iz argentinskega kazenskega zakonika

Argentinska vlada pod vodstvom predsednika Javierja Mileia načrtuje umik femicida iz kazenskega zakonika kot najnovejši napad na feminizem. »Naša administracija brani enakost pred zakonom, ki je temelj naše ustave. Nobeno življenje ni vredno več kot drugo,« je dejal argentinski minister za pravosodje Mariano Cúneo Libarona.

Femicid – umor ženske, ki je z morilcem v partnerskem ali družinskem odnosu – je bil vključen v argentinski kazenski zakonik leta 2012 in se kaznuje z dosmrtnim zaporom.

Argentinski minister za pravosodje Mariano Cúneo Libarona je femicid označil za simbol neenakosti pred zakonom. FOTO: Agustin Marcarian/Reuters

Milei je umik femicida iz kazenskega zakonika napovedal po konferenci v Davosu, kjer je dejal, da enakopravnost pred zakonom že velja na Zahodu, karkoli drugega pa je iskanje privilegijev.

»V mnogih, domnevno civiliziranih državah smo prišli do točke, ko umor ženske označujemo kot femicid. Ta zločin na podlagi spola žrtve pred zakonom nosi večje posledice kot pa umor moškega – na ta način je pred zakonom življenje ženske vredno več kot življenje moškega,« je še dejal Milei, poroča Guardian.

Šestdeset odstotkov žensk umorjenih v domačem okolju

V lanskem letu so v Argentini potrdili kar 295 femicidov. Čeprav je na svetovni ravni umor moških večji kot umor žensk, je domače okolje še vedno bolj ogrožajoče za ženske in deklice, poudarja Mariela Belski, direktorica Amnesty Argentina. Šestdeset odstotkov žensk je umorjenih v domačem okolju v primerjavi z dvanajstimi odstotki moških. Belskijeva dodaja, da je globoko razočarana nad delovanjem vlade in njihovim pomanjkanjem razumevanja problematike nasilja nad ženskami, piše Guardian.

Ženske v Hondurasu protestirajo proti organizatorjem femicidov. FOTO: Orlando Sierra/AFP

V Argentini se je v nedavni zgodovini razvilo močno feministično gibanje, ki je vplivalo na proteste proti femicidu tudi v Italiji, Nemčiji, Peruju in Urugvaju, medtem ko je argentinsko gibanje Green Wave pomagalo zagotoviti pravico do varnega splava leta 2020. Poleg tega je bila Argentina leta 1991 prva latinskoameriška država, ki je uvedla obvezni delež ženskih članic v parlamentu.

Trumpov »najljubši predsednik«

Milei je od začetka mandata ukinil ministrstvo za ženske, spole in raznolikost ter podsekretariat za zaščito pravic žrtev nasilja zaradi spola. Argentina je bila novembra 2024 edina država, ki je na generalni skupščini Združenih narodov nasprotovala skupnemu cilju za preprečevanje in eliminacijo vseh oblik nasilja nad ženskami in deklicami.

»Gre za še več iste mizoginije, ki jo je vlada prikazovala že v času volilne kampanje,« je dejala Soledad Deza, odvetnica in predsednica feministične organizacije Mujeres x Mujeres.

Milei je bil eden prvih politikov, ki je osebno čestital novoizvoljenemu ameriškemu predsedniku Trumpu. FOTO: Carlos Barria/Reuters

Mileieva vlada se v boju proti radikalnemu feminizmu med drugim zavzema tudi za razveljavitev spolne enakosti na kandidatnih listah in za odpravo nebinarnih osebnih dokumentov. Prav tako si prizadevajo za ukinitev zakona Micaela (poimenovan po žrtvi femicida Micaeli Garcí​a), ki zagotavlja obvezno izobraževanje o problematiki enakosti spolov za javne uslužbence.

Naznanitev umika femicida iz kazenskega zakonika gre z roko v roko s predsedniškim mandatom Donalda Trumpa, ki je Mileia oklical za svojega »najljubšega predsednika«. Trump je v preteklem tednu pobude za raznolikost, enakost in inkluzijo označil za »nevarne, poniževalne in nemoralne« ter preklical ukrepe za preprečevanje diskriminacije na podlagi spola in spolne usmerjenosti, še poroča Guardian.