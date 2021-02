Lahko postanete nov ambasador slovenskega gospodarstva

Javna agencija Spirit Slovenija z javnim pozivom ponovno vabi slovenska podjetja k sodelovanju v nacionalni kampanji za promocijo slovenskega gospodarstva v tujini »I feel Slovenia. Green. Creative. Smart.« Lani je Spirit za ambasadorje že izbral 19 podjetij in organizacij, letos pa želijo še povečati nabor ambasadorjev s predvidoma 21 podjetji in organizacijami, katerih poslovni modeli, rešitve, izdelki in storitve izkazujejo ključne komponente slovenskega gospodarstva: zeleno, ustvarjalno in pametno.Kot navajajo v Spiritu, bodo ambasadorji in njihove prebojne rešitve aktivno vključeni v številne promocijske dejavnosti slovenskega naložbenega in poslovnega okolja. Od izbranih ambasadorjev pa se pričakuje tudi aktivna podporna promocija preko lastnih oglaševalskih in promocijskih dejavnosti, ki bo pripomogla k dvigu prepoznavnosti ključnih konkurenčnih prednosti slovenskega gospodarstva. Podjetja in organizacije se lahko prijavijo najkasneje do petka, 12. marca, do 16. ure.Skupna promocija naj bi pripomogla k širšemu dosegu in še večjemu zaupanju v slovensko gospodarstvo, pravi, v. d. direktorja Spirit Slovenija. »Kljub konkurenčnosti slovenskih izdelkov in visoki stopnji zaupanja v njihovo kakovost bo treba tudi v prihodnje izvajati kontinuirano promocijo prebojnih gospodarskih rešitev in intenzivno graditi prepoznavnost in pozitivno podobo slovenskega zelenega, ustvarjalnega in pametnega gospodarstva, tako doma kot v tujini.«Dosedanji ambasadorji so tako mikro, mala in srednja kot velika podjetja, zagonska in rastoča podjetja ter tista, ki so v zreli fazi razvoja. Med glasniki slovenskega gospodarstva so podjetja Akrapovič, Alpina, AquafilSLO, Ekoart hiše, Elan, Equa, Hooray Studios, Ljubljanske mlekarne, Lotrič meroslovje, Luka Koper, Lumar IG, Mywater, Nordijski center Planica, Panorganix, Paradajz, Pipistrel, Plastika Skaza, SETCCE in Swarco Lea.Ambasadorji nacionalne kampanje s svojimi trajnostnimi, inovativnimi in pametnimi rešitvami pripomorejo k večji prepoznavnosti Slovenije kot tehnološko razviti, ustvarjalno naravnani in zeleni državi, h gradnji njene pozitivne podobe ter promociji stabilnega in naprednega poslovnega okolja. Obenem pripomorejo še k promociji vpeljanih trajnostnih vidikov v poslovanju, zelenih, inovativnih in pametnih rešitev, ki so jih razvila slovenska podjetja.