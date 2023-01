Ljudje pogosto varčujemo na napačnih mestih, celo na sebi

David Zupančič, zdravnik specializant in pisatelj, opozarja, da sodoben način življenja, povezan s sedenjem, najrazličnejšimi zasloni, tipkovnicami in miškami, slabša držo ljudi, ta pa vodi do vrste zdravstvenih težav. Ki bi se jim lahko z nekaj enostavnimi navadami in par deset evri lahko izognili.

Sodobno življenje je nekakšen kompromis – kompromis med produktivnostjo, udobjem in zdravjem. Pandemija koronavirusa je poskrbela, da smo ljudje pristali za zasloni vseh vrst in oblik dlje časa, delo na daljavo pa se bo zelo verjetno obdržalo tudi v prihodnje, saj ga podpirajo tako zaposleni kot podjetja. Delo z računalniki, telefoni in tablicami je nekakšno nujno zlo sodobnega časa, a tudi tehnologijo velja uporabljati na način, da si s tem ne delamo škode. Večurno sedenje in strmenje v zaslon seveda ni pravi recept.

»Sedenje ljudi krni. Ljudje se zasedimo, t. i. zakrčenost opazimo navadno šele zvečer, saj čez dan tega niti ne čutimo. A prav ta stalna napetost mišic, ki izvira iz nenaravne drže telesa, botruje celi vrsti težav,« pravi David Zupančič, zdravnik specializant, spletni vplivnež, podkaster in pisatelj, ter nadaljuje: »Najpogostejši glavobol pri ljudeh je danes t. i. tenzijski glavobol, razlog zanj pa ne gre iskati v glavi ali možganih, temveč bolečina izvira iz periferije – napetosti telesa.«

Glavoboli, bolečine v zapestju, slabo počutje ...

FOTO: Mateja Jordović Potočnik

Ne le zaposleni v proizvodnji, ki imajo opravka z ogromno ponavljajočimi se gibi, hrupom in/ali tresljaji, tudi sodobni pisarniški delavci imajo lahko nadpovprečno veliko težav z zdravjem. Večina njih izvira prav iz nepravilne rabe tehnologije.

Pri tem je izpostavljenost najrazličnejšim zaslonom celo manjša težava, saj se ljudje odzovemo na suhe oči in glavobol, se posledično ustavimo in odpočijemo. Bistveno večja težava je nepravilna drža telesa in okončin, ki povzroča že omenjene glavobole in predvsem bolečine v zapestju. »T. i. karpalni sindrom je ujetje medianega živca. Ta gre preko majhnega kanala in koščic v zapestju, kjer je prostora zelo malo. Če tam karkoli nabrekne, bo stisnilo živec, ljudje pa to občutimo kot mravljinčenje, bolečine, manko moči, celo stvari jim nenadzorovano padajo iz rok,« težavo opiše Zupančič. Okvare medianega živca lahko nastanejo pri nekaterih boleznih, kot so sladkorna bolezen, ali pa so posledica prekomerne telesne teže.

Nezanemarljiva pa je tudi drža telesa, ko ljudje uporabljamo računalnik. Največja težava sta raba tipkovnice in miške. Posebej pri slednji je zelo oster kot, ki je povsem nefiziološki, najpogostejši vzrok za nastanek karpalnega sindroma. Hitra in enostavna rešitev: pogosti odmori, med katerimi tudi obrnemo in stresemo zapestje. Razmisliti pa velja še o zamenjavi tipkovnice in miške.

Ergonomska oprema je rešitev

»Naložba v ergonomsko opremo je naložba v zdravje,« je jasen Zupančič, ki dodaja: »Že res, da se od začetka delo z ergonomsko tipkovnico in miško morebiti zdi čudno, a ker se sčasoma zmanjša napetost v okončinah in zapestju, ljudje to hitro posvojimo. Marsikateri zdravnik je že zdavnaj prenehal prepričevati ljudi, naj za računalnikom preživijo manj časa, saj se nam to v modernem svetu niti ne zdi več realno. Rajši jim svetujemo, naj poskrbijo za kar najbolj naravno držo in več odmorov.«

Z zagotavljanjem sproščene in udobne računalniške izkušnje šele lahko postavimo temelje za delo brez stresa, naprezanja in nelagodja. FOTO: Mateja Jordović Potočnik

Kakšna oprema je ergonomska? Pridevek ergonomski pomeni, da podpira neko držo, ki ni kvarljiva. Ergonomsko je nekaj, kar poveča učinkovitost in udobje v delovnem okolju.

Seveda nas je zanimalo, kakšno opremo pri svojem delu uporablja Zupančič. Ponosno nam je pokazal na Microsoftov komplet tipkovnice in miške, ki sliši na ime Sculpt Ergonomic Desktop. Ta je zasnovan na naprednih ergonomskih načelih z deljeno postavitvijo tipkovnice, ki ohranja zapestja in podlakti v sproščenem položaju, ter oblazinjenim naslonom za dlani, ki zagotavlja podporo zapestjem. Kupolasta oblika tipkovnice zmanjša in popravi naklon zapestja, ki sicer tako rad povzroča bolečino in omejeno gibljivost.

Z zagotavljanjem sproščene in udobne računalniške izkušnje šele lahko postavimo temelje za delo brez stresa, naprezanja in nelagodja. »Vse je v kotih! Izberite opremo, ki skrbi za fiziološki, torej naraven, položaj sklepov. Čim manj ekstremnega prepogibanja. Pomemben je položaj roke pri miški – naj bo skoraj v celoti iztegnjen. Jaz sem visok dva metra, tudi roke imam nadpovprečno velike in kljub temu, da mi prsti segajo čez miško, mi njena oblika omogoča udobno delo in jo uporabljam praktično povsod, tudi ob delu s prenosnim računalnikom. Tipkovnica paketa Microsoft Sculpt Ergonomic Desktop je mogoče videti znanstveno-fantastično, a ima inovativna oblika izjemno ergonomsko funkcijo. Njena zasnova z nagibom postavi tipkovnico pod pravim kotom na položaj rok in zagotovi raven, nevtralen položaj zapestja. Zdaj sem začel pisati svojo drugo knjigo in lahko ponosno povem, da lahko tipkam tudi dve uri brez odmora, ne da bi mi pri tem neudobje kakorkoli zmotilo delovni proces.«

Ergonomska oprema je pričakovano dražja od klasične, a z razlogom. Poleg tega je to resnično drobna naložba v udobje, kakovost dela in zdravje. »Ergonomska tipkovnica in miška sta morebiti nekaj deset evrov dražji od klasičnih. Ljudje takšne zneske porabimo mimogrede, npr. že za pranje avtomobila. Na tem področju res nima smisla varčevati, saj dolgoročno škodimo zgolj sebi,« je jasen Zupančič.

