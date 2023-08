Luka Koper išče predsednika in člana uprave

Luka Koper je objavila razpis za novega predsednika uprave in za novega člana. Razpis je na spletni strani družbe objavil nadzorni svet mesec dni po tem, ko je iz podjetja odšel prejšnji predsednik uprave Boštjan Napast. Odtlej podjetje vodi dvočlanska uprava, ki jo začasno vodi Nevenka Kržan, njen drugi član pa je delavski direktor Vojko Rotar.

Statut družbe predvideva največ štiričlansko upravo. Od lanske jeseni jo je vodila le tričlanska uprava, saj je nadzorni svet tedaj predčasno in sporazumno razrešil Roberta Rožaca, ki je bil zadolžen predvsem za investicije v podjetju. Sredi maja letos pa se je nadzorni svet malce presenetljivo seznanil s predčasnim sporazumnim prenehanjem mandata Boštjana Napasta. Niti nadzorni svet niti uprava Luke nista objavila razlogov za predčasno prekinitev funkcije predsednika uprave. Kasneje smo izvedeli, da se je vrnil na področje energetike, v hrvaško podjetje Energia naturalis, last Pava Vojnovca, s katerim je sodeloval v preteklosti.

Razpis, ki ga je podpisal Mirko Bandelj, zahteva od kandidatov, da imajo najmanj univerzitetno izobrazbo, da aktivno obvladajo vsaj en svetovni jezik, imajo najmanj pet let delovnih izkušenj na delovnih mestih v velikih družbah, da so neoporečni skladno z načeli »sposobnosti in primernosti«, ustrezajo določilom korporativnega upravljanja družb v lasti države. Kandidati bodo morali dodati program dela in motivacijsko pismo. Seveda bodo morali dokazovati svoje strokovne kompetence, osebno integriteto in poslovno etičnost, časovno razpoložljivost, dokazovati ustrezne kompetence komunikacije in timskega dela, konstruktivnega kritičnega sodelovanja, strateškega razmišljanja, dodati potrdilo o nekaznovanosti in da zoper njih ne poteka kazenski postopek.

Mandat naj bi trajal pet let, z možnostjo ponovnega imenovanja. V zadnjih 15 letih so v Luki Koper zamenjali devet predsednikov uprav, kar pomeni, da je trajal povprečen mandat predsednika uprave le nekaj več kot poldrugo leto. Nadzorni svet si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od prijavljenih. Prijave z dokazili morajo kandidati oddati do 15. septembra.