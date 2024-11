Lunos se iz Slovenije širi na jadranski trg

Družba LUNOS GmbH iz Berlina, ki je z več kot 65-letnimi izkušnjami pionirka in vodilna proizvajalka v industriji prezračevanja, je oktobra lani v Sloveniji ustanovila hčerinsko podjetje LUNOS d.o.o. To se je v zgolj letu dni uveljavilo kot edini zastopnik za originalne LUNOS prezračevalne sisteme v Sloveniji, ki jih pri nas sicer poznamo že več kot 16 let. Družba uspešno sledi visokemu povpraševanju z odpiranjem novih poslovnih enot in širitvijo dejavnosti v jadranski regiji.

LUNOS je v prvem letu po neposrednem vstopu na slovenski trg hitro dosegel in presegel načrtovano rast. Mag. Uroš Fonovič, direktor družbe LUNOS d.o.o., na prvo leto obstoja podjetja, ki je hčerinska družba nemškega podjetja LUNOS GmbH, gleda z zadovoljstvom. »Z zavezanostjo k odličnosti nam je uspelo preseči pričakovanja strank. Ponosni smo, da smo že uresničili več ključnih ciljev, na čelu s širitvijo ekipe in vzpostavitvijo mreže certificiranih monterjev v vseh slovenskih regijah, ki skrbijo za vgradnjo originalnih prezračevalnih sistemov LUNOS,« je poudaril mag. Uroš Fonovič.

mag. Uroš Fonovič FOTO: Lunos

Krepitev partnerske in prodajne mreže

Iz družbe poročajo, da ugotavljajo izjemno povpraševanje po originalnih prezračevalnih sistemih LUNOS. V prvem letu so jih vgradili in opravili servis pri več kot 700 strankah iz vse Slovenije. »Skladno z velikim povpraševanjem krepimo našo mrežo partnerjev. Pred kratkim je začela delovati poslovna enota v Kopru, v prihodnjih mesecih bomo odprli poslovno enoto tudi v Ljubljani,« o kratkoročnih načrtih pravi mag. Uroš Fonovič. Za tehnično brezhibno in kakovostno vgradnjo v vseh slovenskih regijah skrbi petnajst ekip visoko strokovno usposobljenih in certificiranih monterjev.

Andreas Lehmann, direktor družbe LUNOS GmbH, je ob prvi obletnici ustanovitve hčerinske družbe v Sloveniji poudaril: »Po letu obstoja družbe LUNOS d.o.o. z veseljem ugotavljamo, da je bila naša odločitev o ustanovitvi podružnice v Sloveniji prava poteza. Le z neposredno prisotnostjo na slovenskem trgu lahko kupcem zagotavljamo originalno kakovost decentralnih prezračevalnih sistemov LUNOS, s katerimi prispevamo k izboljšanju bivalnega okolja in zdravja ljudi, hkrati pa z njimi postavljamo nova merila v industriji prezračevanja in energetske učinkovitosti.«

Iz Slovenije na jadranski trg in trge vzhodne Evrope

»Pripravljamo se tudi na vstop na hrvaški trg, kjer skupaj z matično družbo LUNOS GmbH odpiramo podjetje LUNOS sistemi d.o.o.,« ob prvi obletnici razkriva mag. Uroš Fonovič. Med kratkoročnimi cilji družbe LUNOS d.o.o. je tudi širitev na trge Srbije, Črne gore ter Bosne in Hercegovine, kjer načrtujejo odprtje lokalnih pisarn, s čimer bodo strankam omogočili boljšo podporo in oskrbo. Osredotočili se bodo tudi na vstop na trge vzhodne Evrope, kjer LUNOS še ne deluje, s čimer želijo spodbuditi rast in prispevati k utrjevanju položaja družbe na regionalni ravni.

V LUNOSU jamčijo, da so vsi sistemi za decentralno prezračevanje in rekuperacijo blagovne znamke LUNOS vpisani v evropski register izdelkov za označevanje z energijskimi nalepkami (EPREL). To pomeni, da imajo vsa ustrezna dovoljenja za prodajo na trgu in pridobivanje nepovratnih sredstev Eko sklada Republike Slovenije. Vsi izdelki in komponente LUNOS so razviti in izdelani v Nemčiji, v Berlinu, njihovo visoko kakovost pa dokazujejo neodvisne raziskave Nemškega inštituta za gradbeno tehnologijo (Deutsche Institut für Bautechnik) in Univerze v Stuttgartu.

Prezračevalne sisteme LUNOS vgrajujejo samo certificirani in strokovno usposobljeni monterji. FOTO: Lunos

O družbah LUNOS

Družba LUNOS GmbH iz Berlina z več kot 65-letnimi izkušnjami je pionirka in vodilna proizvajalka v industriji prezračevanja in je prisotna v 36 državah po svetu. Podjetje izdeluje najsodobnejše klasične in prezračevalne sisteme z rekuperacijo energije, vključno z modelom LUNOS e² – prvim ventilatorjem z rekuperacijo energije, ki je v serijski proizvodnji že od leta 2011. LUNOS je vodilno podjetje na trgu decentralnega prezračevanja bivalnih prostorov in svoje izdelke proizvaja izključno v Nemčiji.

LUNOS d.o.o. s sedežem v Mariboru je hčerinsko podjetje družbe LUNOS GmbH. Je edini zastopnik za prodajo originalnih prezračevalnih sistemov LUNOS v Sloveniji in edino podjetje, ki strankam lahko zagotovi vgradnjo z veljavno garancijo ter servis in rezervne dele.

Naročnik oglasne vsebine je Lunos d.o.o.