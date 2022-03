Madžari prevzemajo vodilna slovenska podjetja

V nadaljevanju preberite:

Madžarska je imela konec leta 2020 v Sloveniji za pol milijarde evrov naložb, kar jo uvršča na deveto mesto tujih vlagateljic v Slovenijo. A v to nista všteti najmanj dve veliki naložbi, ki sta še pred koncem transakcije, in sicer banko OTP čaka dokončanje nakupa Nove KBM, naftnega trgovca Mol pa zaključek transakcije črpalk OMV. Kam bosta ti transakciji uvrstili vzhodno sosedo na lestvici vlagateljic? Katere so največje madžarske naložbe pri nas? Zakaj Madžari prevzemajo v Sloveniji?