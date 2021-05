Madžari v Trstu, Nizozemci na Reki

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko so se slovenski poslanci v državnem zboru ves dan prepirali, kdo je bolj in kdo manj zaslužen ali kriv za prepočasno gradnjo drugega tira, je madžarsko podjetje Adria Port naročilo strateški načrt, ki naj bi jim v pol leta ponudil odgovor, kako urediti logistični terminal v Žavljah pri Trstu. Luka Reka pa je dobila le ponudbo nizozemskega APM Terminals za dograditev in upravljanje Zagrebške obale.