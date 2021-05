Magna za skoraj tisoč zaposlenih uvedla skrajšani delovni čas

V graški avtomobilski tovarni Magna, kjer je zaposlenih tudi precej slovenskih delavcev, so se odločili za skoraj tisoč zaposlenih uvesti skrajšani delovni čas. Kot so pojasnili v podjetju, je bil takšen ukrep potreben zaradi s pandemijo povezanih težav pri dobavi elektronskih čipov. Za takšen ukrep so se po besedah vodje delavskega sveta v Magni Reinharda Hoferja odločili, ker nočejo izgubiti dobro usposobljenega kadra, poroča APA in dodaja, da za zdaj ni znano, kako dolgo naj bi ta ukrep trajal. Menda gre za kratkotrajno organizacijo dela, najdlje do junija.



Finančne posledice za zaposlene, ki jim bo odrejen skrajšani delovni čas, naj po besedah Hoferja ne bi bile velike. Kot je dejal, se jim je nazadnje, ko so bili deležni podobnega ukrepa, uspelo dogovoriti o najvišji možni neto stopnji nadomestila, ki je znašalo več kot 90 odstotkov.



»Podjetje vlaga veliko denarja, da bi ustrezno zaščitilo zaposlene in jim zagotovilo dobro oskrbo,« je predstavnik skoraj 5500 zaposlenih v graškem podjetju, kamor začasno na delo odhajajo tudi tisti iz hoške lakirnice, še povedal za regionalno ORF Štajerska. Težave pri dobavi polprevodnikih nastajajo na globalni ravni, saj je povpraševanje v potrošniški elektroniki zaradi pandemije močno naraslo, požar v tovarni čipov, ki je sicer del japonske skupine Renesas, pa je položaj še poslabšal.



Kanadsko-avstrijska avtomobilska multinacionalka, ki ima še vedno velike načrte za vzpostavitev avtomobilske proizvodnje tudi v Sloveniji in je pred kratkim že odkupila dodatna zemljišča v Hočah, je do marca kljub omenjenim težavam povečala prodajo in dobiček, vključno s tovarno Magna Steyr v Gradcu.



Po dobrem začetku v prvem četrtletju je Magna dvignila letne cilje za leto 2021 za celotno skupino. Kljub težavam s polprevodniškimi čipi, ki jih pričakujejo tudi v drugem četrtletju, in slabšimi razmerami v panogi v zadnjem obdobju v skupini v prihodnjih letih vidijo precejšnje možnosti za dodatno rast.

