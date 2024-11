Unior v devetih mesecih z visoko izgubo

Unior je v prvih devetih mesecih letos ustvaril 7,1 milijona evrov čiste izgube. Kot družba navaja v medletnem poslovnem poročilu, je negativen rezultat posledica 6,1 milijona evrov nižjih prihodkov od prodaje, pet milijonov evrov manjših zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje, 2,2 milijona evrov višjih stroškov dela in 0,9 milijona evrov višjih stroškov financiranja. Prihodki od prodaje so dosegli 148 milijonov evrov in so bili štiri odstotke nižji kot v istem obdobju preteklega leta.

Tudi izid iz poslovanja je bil v prvih devetih mesecih in za 7,6 milijona evrov zaostaja za doseženim v primerjalnem obdobju leta 2023. Izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) pa je glede na isto obdobje preteklega leta 7,2 milijona evrov nižji in je dosegel le 4,4 milijona evrov.

Prestrukturiranje družbe

Rezultati na ravni skupine so nekoliko boljši. V devetih mesecih je dosegla 220 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 0,7 odstotka manj kot do konca lanskega septembra. Tudi na ravni skupine so imeli čisto izgubo v višini 0,4 milijona evrov, kar je slabše kot lani, ko so poslovali z dobičkom. »Razlogi so predvsem manjši obseg poslovanja v dejavnostih proizvodnje ročnega orodja in strojegradnje, višji stroški dela in višji stroški financiranja,« navajajo v družbi. Poročali smo že, da se zreška družba sooča z upadom naročil v omenjenih dveh programih, zaradi česar je že napovedala zmanjšanje števila zaposlenih za okoli 200.

»Zaradi zaostrenih razmer na trgu in slabih rezultatov tekočega poslovanja smo v družbi Unior prisiljeni sprejeti vrsto nujnih varčevalnih in optimizacijskih ukrepov, pripravljena pa so tudi izhodišča za poslovno in finančno prestrukturiranje družbe. Med prvimi ukrepi za izboljšanje poslovanja so organizacijske spremembe in različni varčevalni ukrepi na več področjih poslovanja, optimizacija števila zaposlenih, robotizacija in optimizacija delovnih procesov ter obvladovanje stroškov in zalog,« navajajo v družbi. Dodajajo, da bo zmanjševanje števila zaposlenih na določenih področjih potekalo z največjo mero socialne občutljivosti.

Velik dolg

Kot smo poročali, Unior bremeni tudi velik finančni dolg. Ta je konec septembra na ravni skupine znašal 118,5 milijona evrov, na sami družbi Unior pa 97 milijonov evrov. Zaradi tega je zreški proizvajalec orodja sprožil postopke prodaje deležev v družbah Štore Steel, Unitur in srbskem Unior Components. Unior je pri razdolževanju računal predvsem na prodajo Štore Steela, za katerega se je zanimal Sij, a je posel zaradi slabih razmer na trgu in težav naše največje jeklarske skupine padel v vodo.