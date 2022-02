Mi ustvarimo prihranke. Vi ustvarite posel.

Neskončni sestanki in stotine kilometrov službenih poti konec meseca ne štejejo, šteje le tisto, kar ustvarite, spremenite in nadgradite. To plača račune, to vas navdaja s ponosom in vas morda pripelje korak bližje sanjam. Pri vas štejejo dejanja. Predvsem tista, s katerimi lahko ustvarite več in bolje. Posvetite se jim, mi pa bomo poiskali najboljše rešitve za učinkovitejše in uspešnejše poslovanje po vaši meri.

Mi ustvarimo razmere, vi ustvarite mojstrovino

Prizadevamo si ustvariti najboljše razmere za delovanje vašega podjetja, ne glede na vrsto vašega dela. Poskrbimo za vse. Za vas, ki delate od doma. Za vas obrtnike na terenu. Za vas v manjših pisarnah. Za vas kmetovalce. Za vas v storitvenih dejavnostih. Pustite nam, da ustvarimo idealne razmere, vi pa ustvarite mojstrovino.

Ustvarite nove priložnosti

V dobi digitalizacije in nenehnega tehnološkega napredka se ves čas pojavljajo novi podjetniški izzivi. Z njimi pa nove priložnosti za vas, male podjetnike in obrtnike, da ustvarite nekaj novega in nadgradite svoje poslovanje. Prepustite nam, da vas spoznamo in opremimo s tehnološkimi novostmi, ki vas bodo popeljale dlje v poslovnem svetu in vam omogočale, da ustvarite več.

Ustvarite najboljše povezave

Posvetite se tistemu, kar šteje – dejanjem, mi pa bomo poskrbeli za optimalne razmere za ustvarjanje najboljših povezav. Telekom Slovenije zagotavlja pakete po vaši meri v najhitrejšem in najboljšem omrežju*. Izberite med storitvami, ki jih potrebujete za uspešno poslovanje, in ostanite povezani s svojimi strankami. Mi ustvarimo razmere, vi ustvarite povezave.

Ustvarite pametno in varno delovno okolje

Za uspešno delovanje vašega podjetja je ključnega pomena tudi varno in zanesljivo delovno okolje. Prizadevamo si, da vaši delovni procesi tečejo nemoteno in preprosto. Zato vam omogočamo brezhibno IT-podporo in različna orodja za poslovno-informacijski sistem. Da bo vaš sistem deloval varno, pa vam ponujamo vrhunske varnostne storitve.

Mi ustvarimo prihranke, vi ustvarite posel

Posvetite se profesionalnemu delovanju svojega podjetja. Ustvarite ponos. Ustvarite veselje do dela. Ustvarite sanje, saj zanje živite. Zaslužite si. Zato si že zdaj priskrbite poslovne pakete z najhitrejšim internetom, poslovno IP-telefonijo, televizijo in IKT-storitvami. Zdaj še ceneje, saj vam ponujamo 4 mesece s 50 % popusta za nove in obstoječe naročnike.

Vi ustvarite posel, vse drugo uredimo mi – vaš Telekom Slovenije.

*Vir: Valicon, B2B Brand Monitor Telekom Slovenije, november 2021.

