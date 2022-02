Minister Vrtovec razgrnil novi 200-milijonski projekt

V nadaljevanju preberite:

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec in državni sekretar na tem ministrstvu Aleš Mihelič sta v Kočevju predstavila nov, celovit načrt gradnje 3.a razvojne osi od Ljubljane do Petrine. Novi načrt v nasprotju z dosedanjim, ki je predvideval le manjše spremembe že obstoječe ceste, v večjem delu predvideva povsem novo traso. Gradnjo bodo na nekaterih delih začeli še letos, večji del trase pa je še treba umestiti v prostor. Nova cesta bo na Kočevsko prinesla razvoj, vanjo pa bo vloženih med 180 in 200 milijoni evrov.