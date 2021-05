MK Groupa z mednarodno nagrado

MK Group je dobitnik glavne nagrade Virtus za nacionalni prispevek k človekoljubju. To prestižno priznanje podeljuje fundacija Trag, ki že štirinajsto leto zapored nagrajuje tako podjetja kot posameznike, ki so v preteklem letu na najbolj trajnosten in učinkovit način podprli pobude za skupno dobro. Nagrada Virtus se kot prva in najpomembnejša nagrada za človekoljubje v Srbiji podeljuje s podporo Agencije Združenih držav Amerike za mednarodni razvoj (USAID), Evropske unije in Balkanskega fonda za demokracijo, so sporočili iz MK Grupe. MK Grupa je v lasti Miodraga Kostića in je v Sloveniji lastnik več podjetij, denimo Gorenjske banke, hotela Kempinski in Aerodroma Portorož.



MK Group se je lani med prvimi pridružila boju proti koronavirusu in samo v letu 2020 namenila milijon evrov, predvsem za nakup medicinske opreme in podporo zdravstvenim ustanovam ter humanitarne pakete za najbolj ogrožene prebivalce Srbije. Skupina je izvedla tudi velik regionalni projekt Zahvala herojem, ki je 450 zdravnikom in zaposlenim v zdravstvu v znak zagotovila brezplačen oddih v hotelih skupine MK Group v Srbiji, na Hrvaškem in v Sloveniji, so še sporočili iz MK Group.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz gospodarstva: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: