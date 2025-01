Mladi manager Samo Kumar, priznanje Artemida za šest menedžerk

Na januarskem srečanju Združenja Manager so dolgoletnemu predsedniku uprave Gorenja in sedanjemu predsedniku Olimpijskega komiteja Slovenije Franju Bobincu podelili priznanje za življenjsko delo na področju managementa. Za mladega managerja 2024 pa je bil izbran izvršni direktor družbe IBM Slovenija Samo Kumar.

V nagovoru ob prejemu priznanja je Franjo Bobinac med drugim dejal, da so z ekipo delali v panogi, ki je zanimiva, a obenem zahtevna z vidika oblikovanja stroškovne politike in razvoja novih izdelkov. Zato ni bilo enostavno, pogosto je bilo potrebno plavati proti toku, mnogi konkurenti pa so propadli. »Mi smo nekako šli naprej in nazadnje celo navdušili in prepričali tehnološkega velikana, ki je danes naš partner in ki je ravno v Gorenju in v Sloveniji našel svojo točko za vstop v Evropo,« je dejal Bobinac.

Franjo Bobinac ob prevzemu priznanja za življenjsko delo na področju managementa. FOTO: Mediaspeed

In nadaljeval, da tako kot gradimo najbolj športno državo, si kot gospodarstvenik želi, da zgradimo tudi najbolj v gospodarstvo usmerjeno državo na svetu. »Vem, da je slovensko gospodarstvo v dobri formi, premalokrat pa je omenjeno, da so za to zaslužni slovenske managerke in managerji. A za preboj med najboljše verjetno to ne bo dovolj. Moramo biti še hitrejši, boljši, še bolj sodelovati – ne le managerji med seboj, ampak tudi širše – politika in gospodarstvo, sindikati in vodstvo, desni in levi, stari in mladi. Ravno zaradi slednjih ostajamo veliki optimisti, da nam bo končno le uspel preboj med najboljše ekonomije na svetu na trajen in trajnosten način.«

Mladi manager

Mladi manager 2024 je med tremi finalisti postal Samo Kumar, izvršni direktor družbe IBM Slovenija. Med finalisti sta bila sicer še direktor Impact Hub Ljubljana Jan Peloza in direktor družbe Termo Shop Danijel Vuk.

Mladi manager 2024 Samo Kumar in izvršna direktorica Združenja Manager Petra Juvančič. FOTO: Mediaspeed

Samo Kumar je bil večkratni državni prvak v odbojki, za diplomsko delo je prejel Prešernovo nagrado, njegov največji ponos pa je, da je pri 33 letih postal izvršni direktor družbe IBM Slovenija, največje IT multinacionalke v Sloveniji. V podjetju se je uveljavil z odprtim, neposrednim, etičnim in empatičnim vodenjem in z njim dosegel zavidljive finančne uspehe. Sodelavci ga opisujejo kot odločnega, strateško razmišljujočega, kot mojstra medosebnih veščin, s katerimi v podjetju ustvarja pozitivno vzdušje, kjer se vsak čuti cenjenega in motiviranega. »Tudi v slovenskem poslovnem svetu bo treba večkrat pogledati proti mladim in nam zaupati. Verjamem, da zaupanja ne bomo izneverili,« je povedal ob prejemu priznanja.

Izbor mladega managerja 2024 je potekal v živo na dogodku, saj so pri izboru poleg ocene komisije in javnega glasovanja šteli tudi glasovi udeležencev Januarskega srečanja. Končna ocena je sestavljena iz strokovnega ocenjevanja in dveh glasovanj. Največjo težo (70 odstotkov) ima ocena komisije Združenja Manager.

Priznanje Artemida za šest menedžerk

Poleg tega so šestim poslovnim voditeljicam podelili priznanje Artemida, in sicer so ga prejele: Tatjana Vogrinec Burgar (Elektro Maribor), Maja Strnad Cestar (Medis), Saška Rihtaršič (Danfoss Trata), Melita Rajgelj Ozebek (Generali Investments), Meta Lahne (Merkur zavarovalnica) in Maja Brelih Lotrič (Lotrič meroslovje).

S priznanjem Artemida nagrajujejo menedžerke, ki so prvič prevzele mesto direktorice, generalne direktorice ali predsednice uprave ter so na tej funkciji najmanj 12 in največ 24 mesecev, v podjetju pa ustvarjajo dodano vrednost ter so zgled in spodbuda drugim ženskam.

Pomembnost sodelovanja

Osrednji govornik na prireditvi je bil podpredsednik vlade in finančni minister Klemen Boštjančič, ki je med drugim izpostavil pomen sodelovanja, ki je nujno potrebno za oblikovanje podpornega okolja za družbo znanja in presežkov. Z aktivnim razvojem kapitalskega trga pa, kot je še dejal, lahko zagotovimo potrebna sredstva za podporo prebojev v različnih industrijah, kar bo dolgoročno omogočilo bolj dinamično in inovativno gospodarstvo.

Srečanja so se med drugim udeležili tudi predsednik državnega sveta Marko Lotrič, minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han in ministrica za digitalno preobrazbo Ksenija Klampfer.