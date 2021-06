Mladi se s slovenske obale selijo na Hrvaško

V nadaljevanju preberite:

Ponudbe nepremičnin na slovenski obali skorajda ni, te, ki so na trgu, pa se prodajajo po rekordnih cenah. Mladi Slovenci zato vse pogosteje pogledujejo čez mejo. Nakupi družinskih hiš na Hrvaškem niso več osamljeni primeri, saj se tam za isto ceno dobi bistveno več, razlagajo nepremičninski posredniki. Slovenski naval na nepremičnine sega tudi globlje v Istro, o povečanju števila slovenskih kupcev poročajo hrvaške nepremičninske agencije vse do kvarnerskih otokov.

Kakšne so cene nepremičnin na Hrvaškem in kateri Slovenci jih kupujejo? Kako slovensko nepremičninsko mrzlico dojemajo hrvaški posredniki nepremičnin? Koliko ljudi se dejansko seli na Hrvaško?