Mobilni energent za vse naše potrebe

Pomembna prednost je njegova mobilnost – z nami gre lahko tudi na počitnice. Na voljo tudi povsem obnovljivi plin Futuria propan.

Prihaja topli del leta in čas počitnic. V zadnjem času spremljamo velik porast počitnikovanja z avtodomi, kampiranja in dopusta z vetrom v laseh na jadranju. Ne pozabimo se pravočasno pripraviti na nove dogodivščine in si še pred odhodom zagotovimo vse, kar potrebujemo za brezskrben dopust – tudi ustrezen vir energije.

Plin v jeklenki nam omogoča svobodo kampiranja, ogrevanja, hlajenja na poti ali na jadrnici, v nasprotju z električnimi priključki in napravami, pri katerih smo omejeni na storitve in priključke v kampih ter na postajališčih za avtodome. Če ste v dvomih, kaj vse potrebujete, se oglasite v specializirani prodajalni za plin in plinske izdelke v Ljubljani.

Novo v Sloveniji – 100 % obnovljivi plin Futuria propan

Pod imenom Futuria propan je na trgu na voljo plin iz 100 % obnovljivih virov in do 80 % nižjimi emisijami CO 2 . Ta nastane iz mešanice odpadkov, ostankov in materialov trajnostnega izvora. Možnosti uporabe tega vira so široke – za ogrevanje ali kuhanje doma ali v primeru poslovnih, turističnih objektov in podobno, ki vizijo svojega poslovanja gradijo na trajnostnih rešitvah. Več o Futuria propranu.

FOTO: Butan Plin

S sodobno tehnologijo in rešitvami do prihrankov

Pri oceni stroškov ogrevanja je treba upoštevati začetne investicijske stroške opreme, stroške energenta in vzdrževanja ogrevalnega sistema. Zamenjava dotrajanega plinskega kotla s kondenzacijskim ponuja do 20 % prihrankov energije. Plinsko ogrevanje s kondenzacijsko tehnologijo spada med stroškovno ugodne, varčne in tehnološko izpopolnjene ogrevalne sisteme.

UNP velja za enega najbolj čistih fosilnih goriv, saj ob njegovem izgorevanju nastaja bistveno manj CO2, pepela in drugih prašnih delcev kot pri drugih fosilnih gorivih. Druga pomembna stvar, ki govori v prid UNP-ja, pa je zanesljiva dobava in oskrba v trenutku, ko ga potrebujemo, saj nismo odvisni od nikakršnega omrežja.

Kot strokovnjaki na področju gradnje večjih in manjših plinskih instalacij lahko v družbi Butan plin poleg energenta zagotovijo tudi vse bolj priljubljene hibridne sisteme ogrevanja priznanih in kakovostnih proizvajalcev, ki jih ponujajo tudi uporabnikom zemeljskega plina. S prehodom na nov, hibridni sistem ogrevanja lahko dosegamo tudi do 45 % prihrankov na letni ravni. Po strokovnem pregledu vam v Butan plinu pripravijo najustreznejšo rešitev, prilagojeno potrebam objekta, zagotovijo vso potrebno dokumentacijo in projekt obnove pripeljejo do zagona. Enostavno in brez nepotrebnih skrbi.

FOTO: Butan Plin

www.butanplin.si

Naročnik oglasne vsebine je Butan plin