Moderna od zelenca do farmacevtskega velikana

Tekma za cepivo proti koronavirusu farmacevtom, kot kaže, ne prinaša le zaslužkov s prodajo, ampak so nekateri že lansko leto izkoristili tudi za ustvarjanje kapitalskih dobičkov. Dva velika farmacevta sta že lani prodala delnice Moderne, ki je šele konec lanskega leta začela s prodajo cepiv. Kako je Moderna poslovala lani in kakšni so letošnji načrti? Kako se gibljejo cene delnic farmacevtov, ki ponujajo cepiva proti novemu koronavirusu?