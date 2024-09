Mreženje: ključ do poslovne rasti ali le še ena poslovna fraza?

»Rečem lahko, da sem vse velike stvari naredil z mreženjem,« že v uvodu zanimivega intervjuja pove mag. Jernej Pirc, nacionalni direktor BNI Adria, in nas takoj prepriča, kako pomembno je mreženje v vseh sferah življenja. Povezave s pravimi ljudmi so ključne za preboj tako v poslu kot v zasebnem življenju.

Mreženje je še bolj izrazito ravno v poslovnem svetu, ki je za našega sogovornika kot nekakšno osebno poslanstvo. »Ker mi srce začne biti dvakrat hitreje, ko se pogovarjamo o poslu,« pravi in ob tem poudari, da posel ni le karierno poslanstvo, ampak je tudi okolje za stalno osebno rast. In to so tudi glavni cilji mreženja. »Prav v tem smislu se veselim naše septembrske konference CONNECT, ki jo pripravljamo vsako leto. Na njej združujemo poslovno mreženje, za kar smo specialisti v BNI, in govornike z različnih področij, ki govorijo o konceptih, orodjih za podjetniško in tudi osebno rast.«

mag. Jernej Pirc je po izobrazbi univerzitetni diplomirani matematik, na podiplomskem študiju je opravil magisterij iz ekonomskih znanosti in deluje v poslu že več kot 30 let. Danes vodi BNI v državah regije Adria in verjame v izjemno moč pozitivno naravnanega povezovanja in sodelovanja na vseh ravneh – v podjetništvu, gospodarstvu, politiki in celotni družbi.

mag. Jernej Pirc FOTO: BNI

Kaj je za vas podjetniška rast?

Izhajam iz besede podjetnik, podjeten. Besedo »entrepreneur« je baje v 18. stoletju skoval francoski ekonomist Jean-Baptiste Say iz besede »entreprendre«, ki pomeni tisti, ki se postopi, oziroma nekdo, ki je avanturist.

Rast je zame temelj podjetništva. Podjetnik ni tisti, ki samo dela, kar pač dela. Podjetnik je nekdo, ki nenehno razmišlja, ali dela prave stvari, ali jih dela na pravi način. Ali je sploh pravi trenutek, da dela, kar dela. Ali dela s pravimi ljudmi. Rečem lahko, da podjetništvo brez rasti ne more funkcionirati.

Temelj globalnega podjetniškega združenja BNI je poslovno mreženje. Kako je mreženje pomagalo vam osebno?

O, seveda. Ravno zgornje vprašanje, ali delam s pravimi ljudmi, me je spomnilo na neštete trenutke na moji 30-letni poslovni poti, ko sem zaradi povezav in ljudi, ki sem jih spoznal na dogodkih ali pa so me z njimi povezali prijatelji in znanci, naredil velikanske premike. Rečem lahko, da sem vse velike stvari naredil z mreženjem. In ob tem sem prepričan, da vsakdo od nas, če dobro premisli, ugotovi, da se velike stvari v našem življenju zgodijo skozi povezave. In to je poslovno ali pa zasebno (hahaha) mreženje.

Mreženje se sliši zelo preprosto. Pa je res?

Seveda, zelo preprosto. Res pa je, da veliko ljudi napačno razume mreženje. Mreženje ni, da hodim z dogodka na dogodek, da delim vizitke in ponujam vsakemu, ki me je pripravljen poslušati, svoje storitve in izdelke. Mi takim podjetnikom rečemo »mrežniški nomadi«.

Pravo mreženje temelji na odnosu in recipročnosti. Ni toliko pomembno, koliko ljudi poznam. Bolj je pomembno, koliko ljudi mene pozna in kako dobro me poznajo. Osnova za poslovno mreženje je kredibilnost. Veliko je ljudi, ki me poznajo. Z njimi sem na stopnji vidnosti na tristopenjski lestvici odnosa. Manj je takih, s katerimi imam poglobljen odnos in zaupajo vame. Z njimi sem na stopnji kredibilnosti. In šele ko mi ljudje zaupajo, ko verjamejo, da to, kar govorim, tudi dobro naredim, šele takrat sem z njimi na profitabilni (dobičkonosni) stopnji zaupanja. Šele takrat lahko pričakujemo, da me bodo povezali s kontakti, ki si jih želim. Šele takrat jih tudi lahko prosim za pomoč, da me priporočijo in me povežejo s svojimi kontakti – z zame potencialnimi strankami ali strateškimi povezavami. In zato mreženje ni sprint, ampak maraton.

»Pravo mreženje temelji na odnosu in recipročnosti. Ni toliko pomembno, koliko ljudi poznam. Bolj je pomembno, koliko ljudi mene pozna in kako dobro me poznajo.«

V poslovnem povezovanju 1 + 1 ni enako 2. V poslovnem mreženju je 1 + 1 lahko skoraj neskončno. FOTO: BNI

Kje vidite, da podjetniki, poslovneži delajo največ napak v mreženju?

Točno to. Preveč ljudi v poslovnem mreženju prehitro prosi za povezavo. Ne moremo hoditi z dogodka na dogodek in praktično od neznancev pričakovati, da nas bodo priporočili in z nekom povezali. No, še hujši so tisti, ki hodijo po dogodkih in »se prodajajo«. Kako naj pričakujemo, da bomo na dogodku kaj prodali? Saj vendar nihče ne pride na noben dogodek z mislimi: Hmmm, le kaj bom danes na tem dogodku lahko kupil od kakšnega udeleženca? Večina nas namreč pride na dogodek, da bomo koga zanimivega spoznali in se po dogodku s takimi znova sestali in ugotovili, kje si lahko pomagamo do podjetniške rasti in prebojev. Kako lahko oboji pridobimo.

Kaj pa so dobre prakse mreženja in kako lahko spodbudimo ljudi, da se začnejo povezovati, sodelovati in si medsebojno pomagati?

Prejšnji odgovor sem zaključil z besedami »oboji pridobimo«. Če kje, potem je v mreženju pomembno, da obe strani pridobita. In to je tudi temeljno načelo poslovnega mreženja. V BNI smo to poimenovali in je naša temeljna filozofija Givers Gain® oziroma, kot smo prevedli, »Kdor daje, pridobiva.« Nič novega, pravzaprav, saj tudi v slovenščini poznamo pregovore: »Vse dobro se vrača«, »Kar seješ, to žanješ«. Novo pa je to, da se pri nas združujemo podjetniki, ki ne samo, da nam je to načelo blizu, ampak tako tudi dejansko delujemo. Če vstopam v poslovno mreženje z načelom »Kdor daje, pridobiva« in se s sogovornikom pogovarjam o tem, kako jim jaz lahko pomagam, in jim potem tudi dejansko poskušam pomagati tako, da jih povežem z ljudmi, ki so zanje zanimivi (njihove potencialne stranke ali strateške povezave), potem lahko tudi jaz od njih pričakujem, da bodo zame naredili enako. Če pomagam drugim pri podjetniški rasti, bodo tudi drugi želeli pomagati meni. Tako preprosto!

Kar pa se tiče spodbude, da bi se ljudje povezovali, sodelovali in si medsebojno pomagali, mislim, da imamo vsi ljudje vgrajeno srčno željo po pomoči. Potrebno je le, da v ekipi ali poslovni mreži začnemo govoriti o teh vrednotah. O tem, kaj vse prinaša povezovanje. Kako lahko s sodelovanjem dosegamo kot skupina in posamezniki veliko boljše rezultate. In kako bomo vsi lahko uspešnejši, če si bomo medsebojno pomagali. V poslovnem povezovanju 1 + 1 ni enako 2. V poslovnem mreženju je 1 + 1 lahko skoraj neskončno.

»Negujte vsak kontakt, ki ga vzpostavite. Online ali v živo. Nikoli ne veste, kdaj spoznate koga, ki vam lahko danes, jutri ali pojutrišnjem spremeni življenje. Poslovno ali zasebno.«

Večkrat ste uporabili besede podjetniška rast, poslovna rast, preboji. Zakaj?

Ker mi srce začne biti dvakrat hitreje, ko se pogovarjamo o poslu. Ker sem začel z besedami, da podjetnik, ki ne raste oziroma ne razmišlja o nenehni rasti, zame pravzaprav ni podjetnik. Ker opažam, da je preveč podjetnikov, ki sicer solidno funkcionirajo, ampak so se nekje ustavili. Morda celo zataknili. In vsi se kdaj znajdemo v takšnem ali drugačnem zatiku. Pomembno pa je, da se takrat spomnimo, zakaj smo šli v posel. Zakaj imamo radi svoj posel. Kaj prinašamo v življenja naših strank, zaposlenih in vseh drugih deležnikov našega posla. Zagotovo nam v takih trenutkih to prinese ponovni entuziazem in željo po tem, da kljub oviram in velikokrat ravno zaradi njih in skoznje rastemo še naprej. Poslovno in osebno.

FOTO: BNI

Če bi še enkrat začeli kariero, bi v kontekstu mreženja naredili kaj drugače? Kakšen nasvet bi dali mladim?

Zagotovo. Če bi moral dati mladim in vsem, ki želijo podjetniško rasti, samo en nasvet, bi bil ta zelo preprost: »Negujte vsak kontakt, ki ga vzpostavite. Online ali v živo. Nikoli ne veste, kdaj spoznate koga, ki vam lahko danes, jutri ali pojutrišnjem spremeni življenje. Poslovno ali zasebno.« Vedno me navduši, ko izrečem te besede. Toliko potenciala, neskončnega potenciala, kot ga vidim v poslovnem mreženju, vidim samo še v tehnologijah umetne inteligence. Prav zares.

Rekli ste, da so v mreženju pomembni cilji. Kaj želimo doseči. Kaj pa vi? Kakšne cilje imate vi?

Cilje? Nenehno rasti. Poslovno in osebno. Prav v tem smislu se veselim naše septembrske konference CONNECT, ki jo pripravljamo vsako leto. Na njej združujemo poslovno mreženje, za kar smo specialisti v BNI, in govornike z različnih področij, ki govorijo o konceptih, orodjih za podjetniško in tudi osebno rast. Ne nazadnje se oboje prepleta. Podjetnik težko nenehno raste, če se tudi osebno ne transformira. In obratno. Če napredujemo osebno, bomo tudi v poslu lahko delovali bolje. Točno to je rdeča nit naših konferenc. Podjetnikom in podjetnicam ponuditi na enem mestu priložnosti za mreženje ter podjetniško in osebno rast. Letos smo podnaslovili konferenco z besedo »Breakthrough« oziroma slovensko »podjetniški preboj«. Želim si, da bodo vsi udeleženci z dogodka odšli s številnimi novimi povezavami in znanji, ki jim bodo lahko pomagali pri podjetniških in osebnih prebojih. Pravzaprav mislim, da bi se moral vsak podjetnik ali poslovnež, ki mu je mar za osebno in poslovno rast, udeležiti naše konference.

Udeleženci konference CONNECT bodo lahko mrežili in se povezovali s 170 drugimi podjetnicami in podjetniki, ki tudi verjamejo v moč poslovnega mreženja. FOTO: BNI

Tale opis konference CONNECT me navdušuje. Kaj bodo pridobili udeleženci konference? Zakaj ste omenili, da bi se moral vsak podjetnik ali poslovnež, ki mu je mar za osebno in poslovno rast, udeležiti te konference?

Udeleženci bodo lahko mrežili in se povezovali s 170 drugimi podjetnicami in podjetniki, ki tudi verjamejo v moč poslovnega mreženja, sodelovanja in medsebojne pomoči. Poslušali bodo vrhunske vsebine za poslovno in osebno rast, ki sta temelj podjetniške uspešnosti. Dobili bodo konkretna orodja, ki jih bodo lahko takoj uporabili v svojem poslu. Slišali bodo zgodbe uspešnih podjetnikov, ki jih bodo navdihnile za poslovne in osebne preboje.

In točno to so razlogi, zakaj tako globoko verjamem, da bi se moral vsakdo, ki mu je mar za svojo poslovno in osebno rast, udeležiti naše konference. Ker bomo tam skupaj rastli!

FOTO: BNI

Naročnik oglasne vsebine je BNI