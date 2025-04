Na enem mestu kar tisoč velikih imen iz 36 držav

Na celjskem sejmišču bosta med 8. in 11. aprilom dva najpomembnejša strokovna sejma v jugovzhodni Evropi – Mednarodni industrijski sejem (MIS) in Sejem komunalne opreme, ravnanja z odpadki in vodnih tehnologij (KOMOT).

Na več kot 25.000 m2 razstavnih površin si bodo obiskovalci lahko ogledali najsodobnejše in tehnično najbolj dovršene stroje, industrijske robote, orodja, aplikacije in rešitve prihodnosti. Z več kot tisoč blagovnimi znamkami se bo predstavilo nad 370 razstavljavcev iz kar 36 držav.

Slovenija na svetovnem zemljevidu naprednih industrijskih inovacij

Med razstavljavci na sejmu KOMOT bodo tudi največja svetovna imena iz industrije, ki prihajajo iz Japonske, Kitajske, Tajvana, Koreje, ZDA, Kanade, Nemčije in drugih držav. FOTO: Celjski sejem

Organizatorji so morali za oba sejma dodatno postaviti tri montažne dvorane, tako se bodo razstavljavci predstavljali v kar devetih sejemskih dvoranah, ena montažna dvorana pa je namenjena tekmovanju v varjenju.

S tem sejmom bo družba Celjski sejem postavila Slovenijo na svetovni zemljevid naprednih industrijskih inovacij.

Vodilni industrijski dogodek v jugovzhodni Evropi

Mednarodni industrijski sejem (MIS) je vodilni industrijski dogodek v jugovzhodni Evropi, na njem pa se bodo predstavila najpomembnejša podjetja in strokovnjaki iz industrijskega sektorja.

Mednarodni industrijski sejem in sejem KOMOT Slovenijo postavljata na svetovni zemljevid naprednih industrijskih inovacij. FOTO: Celjski sejem

Sejem je osrednja platforma za predstavitev najnovejših tehnoloških dosežkov, inovacij in rešitev, ki oblikujejo prihodnost industrije, in pokriva ključne industrijske segmente, med katerimi so: orodjarstvo in strojegradnja, varjenje in rezanje, industrijska avtomatizacija in robotika, elektronika in industrijsko vzdrževanje ter industrija polimerov in plastike.

Letos ima sejem največ novih razstavljavcev, ki jih pri nas še nismo videli. Poleg podjetij iz Slovenije in Hrvaške so prisotni tudi razstavljavci iz Srbije, Avstrije, Nemčije, Italije, Kitajske, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Poljske in drugih držav.

Priznanja za najprodornejše industrijske inovacije

Vsak sejemski dan bo imel tudi pester spremljevalni program. FOTO: Celjski sejem

Še posebej izstopa rekordna udeležba hrvaških podjetij, kar potrjuje rast pomena sejma v regiji Adria.

Mednarodni industrijski sejem prinaša vrhunske tehnološke rešitve, ki oblikujejo prihodnost proizvodnje in industrijskega razvoja. Najboljše inovacije, po mnenju strokovne komisije, bodo na večeru razstavljavcev, 10. aprila, tudi nagradili.

Med inovacijami, ki se bodo potegovale za prestižna sejemska priznanja, izstopajo visokotlačni ventili, napredni varilni sistemi, vrhunski mikroskopi in pametni manipulatorji, ki so rezultat dolgoletnega razvoja in industrijskih potreb.

Prihodnost komunale in trajnostnih rešitev

Sejem KOMOT je edini specializirani B2B dogodek v Sloveniji na področju komunalne opreme, ravnanja z odpadki, oskrbe s pitno vodo in trajnostnih rešitev. FOTO: Celjski sejem

Po uspešni premierni izvedbi se letos vrača tudi sejem KOMOT, edini specializirani B2B dogodek v Sloveniji na področju komunalne opreme, ravnanja z odpadki, oskrbe s pitno vodo in trajnostnih rešitev.

Letos bo v dveh montažnih dvoranah in v zunanjih razstavnih prostorih, kjer bo razstavljalo 40 direktnih razstavljavcev. KOMOT je odlična priložnost za vse, ki delujejo v komunalni dejavnosti, da se povežejo, pridobijo nove informacije in predstavijo inovativne rešitve.

Na sejmu KOMOT bo razstavljalo 40 razstavljavcev. FOTO: Celjski sejem

Partner tega specializiranega dogodka je Zbornica komunalnega gospodarstva Slovenije. V okviru sejemskega spremljevalnega programa bo 8. aprila srečanje direktorjev komunalnih podjetij, ki bo omogočilo izmenjavo izkušenj in mnenj o aktualnih izzivih v panogi, 9. aprila pa bo okrogla miza z naslovom Inovacije v komunalni dejavnosti – regijsko partnerstvo za čisto okolje.

Letos bo najtežji stroj na sejmu, ki bo tudi deloval, tehtal več kot 15 ton. FOTO: Celjski sejem

Vsak dan s posebnim strokovnim poudarkom Vsak sejemski dan bo namenjen določenemu tematskemu programu, obogatila pa ga bodo številna strokovna predavanja in izobraževanja s priznanimi govorci: Sreda, 9. april: Dan varilne tehnike – poleg strokovnih predavanj bo tudi Državno prvenstvo varilcev , na katerem se bodo tekmovalci iz Slovenije in tujine pomerili v tehnikah MAG, TIG in prvič tudi v REO (ročnem obločnem varjenju). Prijavljeno je rekordno število šol oz. dijakov. Dan varilne tehnike organizira DVT Krško v sodelovanju s Celjskim sejmom, DVT MB, FS LJ, FS MB in FINI iz Novega mesta.

– poleg strokovnih predavanj bo tudi , na katerem se bodo tekmovalci iz Slovenije in tujine pomerili v tehnikah MAG, TIG in prvič tudi v REO (ročnem obločnem varjenju). Prijavljeno je rekordno število šol oz. dijakov. Dan varilne tehnike organizira DVT Krško v sodelovanju s Celjskim sejmom, DVT MB, FS LJ, FS MB in FINI iz Novega mesta. Četrtek, 10. april: Dan orodjarstva – program z naslovom Slovensko orodjarstvo v prehodu v Industrijo 5.0. vključuje predstavitve najnovejših tehnologij in trendov v orodjarstvu. Poteka v organizaciji podjetja TECOS.

– program z naslovom Slovensko orodjarstvo v prehodu v Industrijo 5.0. vključuje predstavitve najnovejših tehnologij in trendov v orodjarstvu. Poteka v organizaciji podjetja TECOS. Četrtek, 10. april: Dan vzdrževanja – premierno ga organizira Društvo vzdrževalcev Slovenije.

– premierno ga organizira Društvo vzdrževalcev Slovenije. Petek, 11. april 2025: Dan plastike – v organizaciji Fakultete za tehnologijo polimerov.

Klikni za nakup vstopnic: predprodajna cena: 20 EUR,

redna cena vstopnice v času sejma: 25 EUR. Preverite strokovni program obeh sejmov: Mednarodni industrijski sejem

Sejem KOMOT

Naočnik oglasne vsebine je Celjski sejem