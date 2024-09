Na mizi je tudi obvezno zavarovanje za dom

V nadaljevanju preberite:

Slovenske zavarovalnice so lani zaradi poplav izplačale rekordnih 2,1 milijarde evrov odškodnin; samo za elementarne nesreče 330 milijonov evrov. Kot ugotavljalo predstavniki zavarovalnic, smo zaradi segrevanja ozračja iz leta v leto priča vplivom podnebnih sprememb, ki vodijo v večje število ekstremnih vremenskih pojavov in posledično v finančne izgube zaradi škode na premoženju. Eno ključnih vprašanj zato tudi pri nas postaja, kako porazdeliti ta bremena med deležnike in kako doseči večji delež zavarovanj, saj države preprosto ne bodo mogle pokriti vse škode. Omenja se celo možnost obveznega zavarovanja za dom.