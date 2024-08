Na Sursu so odpravili težave, objava o BDP po koledarju

Na Statističnem uradu so uredili težave s podatki glede industrijske proizvodnje, zato bodo indekse tega kazalnika za junij objavili jutri, 13. avgusta. Tako bodo tudi podatki o slovenski gospodarski rasti objavljeni na predviden datum, torej 14. avgusta, so nam sporočili s Sursa.

Poročali smo, da bi državni statistični urad prejšnji teden v petek po koledarju moral objaviti podatke o junijski industrijski proizvodnji, a so objavo preložili predvidoma na sredino avgusta. Na težave je kazalo tudi, da so konec julija iz podatkovne baze SiStat umaknili desezonirane podatke in podatke z izločenim vplivom koledarja o industrijski proizvodnji. Zato je bila negotova tudi objava o BDP v drugem četrtletju.