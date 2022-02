Na trgu generikov so ključne izdelčne inovacije

V nadaljevanju preberite:

Novi izdelki, obvladovanje novih terapevtskih področij, izboljšave sedanjih procesov ter učinkovitost in kakovost v proizvodnji Krki zagotavljajo dolgotrajno konkurenčnost na mednarodnem farmacevtskem trgu, pravijo v novomeški farmacevtski družbi.

V lanskem letu, ki so ga zaključili z rekordnih 1,6 milijarde evrov prodaje in 304,7 milijona evrov dobička, so registrirali 16 novih izdelkov, od tega 14 zdravil na recept in dva veterinarska izdelka. Zaključili so več kot 200 registracijskih postopkov, s katerimi so za različne izdelke dobili več kot 1000 dovoljenj za promet.