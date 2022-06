Japonsko podjetje, ki se dobro počuti v Sloveniji

V nadaljevanju preberite:

Judži Suzuki je predsednik upravnega odbora in ustanovitelj japonske družbe Rengo Ltd iz Osake. Ta je prek družb Tri-wall Europe in nemškega Tricorja AG lastnik slovenskega podjetja za embalažo Tricor, d. o. o. Gre za globalno skupino, ki se ukvarja s transportno embalažo. Veseli ga, da se japonska podjetja v Sloveniji dobro počutijo. V zadnjem času japonska podjetja odkrivajo Slovenijo. Po podatkih Banke Slovenije je bilo leta 2020 pri nas za 362 milijonov evrov japonskih naložb in so trenutno 13. najpomembnejša država investitorica. Ko bo v statistiki zajeta še prodaja proizvajalca barv Jub, ki je v lasti družbe Nippon Paint Holdings, bo Japonska uvrščena še više.