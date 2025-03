Na voljo je druga serija ljudskih obveznic: to je vse, kar morate vedeti

Po uspehu prve bo država izdala novo serijo obveznic, ki bo na voljo pod nekoliko drugačnimi pogoji kot lani. Obrestna mera bo tokrat 2,75-odstotna (lani 3,4-odstotna), minimalni znesek vpisa bo znašal 1000, maksimalni pa 250.000 evrov. Cilj je podoben kot lani, in sicer da bi država izdala za 260 milijonov evrov obveznic. Obresti bodo neobdavčene do višine tisoč evrov.

Obrestna mera v višini 2,75 odstotka pomeni, da bo vlagatelj v primeru vpisa za deset tisoč evrov obveznic vsako leto prejel 275 evrov obresti, v treh letih torej skupaj 825 evrov. Obresti se bodo izplačevale vsako leto 28. marca, prvič 28. marca 2026. Glavnica se bo nato izplačala ob zapadlosti obveznic v marcu 2028.

Lani se je skoraj deset tisoč državljanov odločilo za nakup tako imenovane ljudske obveznice. Odprtih je bilo več kot pet tisoč novih trgovalnih računov.

"Če danes prodamo lanske ljudske obveznice, imamo približno 5-% donos." FOTO: Borut Živulović/Bobo

Zakaj je to odlična priložnost za varno in donosno naložbo? »Po letu dni od izdaje je zadovoljstvo kupcev obveznic še vedno veliko – tako zaradi visoke obrestne mere, ki so jo prejeli, kot tudi zaradi stalne likvidnosti na ljubljanski borzi, na kateri so kupci obveznic te lahko kadar koli predčasno prodali, če so potrebovali likvidna sredstva, denar,« pravi Igor Štemberger, predsednik uprave borznoposredniške družbe Ilirika, pri kateri bodo državljani tudi tokrat lahko kupovali obveznice in odprli trgovalni račun. Ta je namreč pogoj za nakup.

Kaj so ljudske obveznice?

Ljudske obveznice so državne obveznice, ki so namenjene predvsem fizičnim osebam, torej posameznikom. Država jih izda, da si izposodi denar pri državljanih, v zameno pa jim obljubi redne obresti in vračilo glavnice ob zapadlosti.

Tri glavne prednosti:

Nizko tveganje – ker jih izdaja država, veljajo za varno naložbo.

– ker jih izdaja država, veljajo za varno naložbo. Redni donosi – imetniki obveznic imajo zagotovljeno višino obresti, ki jih izplačajo enkrat letno.

– imetniki obveznic imajo zagotovljeno višino obresti, ki jih izplačajo enkrat letno. Možnost prodaje – če jih vlagatelj želi predčasno unovčiti, jih lahko proda na borzi.

Kako lahko opravite nakup ljudskih obveznic pri ILIRIKI?

Ljudske obveznice z oznako RS96 so namenjene polnoletnim fizičnim osebam s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Nakup po ugodnih cenah lahko pri ILIRIKI opravite na različne načine:

v poslovalnicah ILIRIKE v Ljubljani in Mariboru, ki bodo v ta namen odprte od ponedeljka do petka, med 8. in 18. uro – z odprtjem trgovalnega računa,

prek videoidentifikacije – enostavno in hitro od doma, brez obiska poslovalnice,

na Pošti Slovenije – nakup je mogoč v 109 poslovalnicah po vsej državi,

po telefonu – če vlagatelj že ima odprt trgovalni račun, lahko naročilo odda tudi telefonsko.

V spodnjem videu lahko preverite, kako preprost je nakup ljudske obveznice v ILIRIKI:

Avtor videa: Ministrstvo za finance

Igor Štemberger je v nadaljevanju odgovoril na vsa ključna vprašanja, povezana z letošnjim nakupom ljudskih obveznic – kakšni so postopek in pogoji nakupa, ali gre za varno naložbo in kakšna je primerljiva praksa v tujini.

Letos država spet izdaja ljudske obveznice – ali gre še vedno za novost?

Lani so bile ljudske obveznice izdane prvič, zato jih velika večina državljanov Republike Slovenije ni bila vajena. Kljub temu je bil odziv, ki smo ga prejeli preko ILIRIKE, izjemno pozitiven. Naše stranke, ki so lani kupile ljudske obveznice, sporočajo, da jih bodo tudi letos, saj so bile zelo zadovoljne s prvo izdajo.

Kakšna bo letos obrestna mera za ljudske obveznice?

Tokrat bo znašala 2,75 %, kar je veliko ugodneje v primerjavi z bančnimi depoziti. Ob vse nižjih obrestnih merah, ki jih napoveduje Evropska centralna banka, in inflaciji, ki zaradi napetega geopolitičnega dogajanja spet spreminja smer, depoziti izgubljajo privlačnost. Poleg tega so depoziti zavarovani le do 100.000 EUR, pri ljudskih obveznicah pa država jamči do 250.000 EUR.

Če danes prodamo lanske ljudske obveznice, imamo približno 5-% donos, če smo jih kupili, ko so bile izdane. Torej, ob nadaljnjem pričakovanem zniževanju obrestnih mer Evropske centralne banke bodo nove ljudske obveznice pridobivale ceno, depoziti pa bodo postali še manj konkurenčni, tudi za vlagatelje, ki si pri bankah lahko izpogajajo višje obresti. Vsak državljan lahko vplača do 250.000 EUR.

Ljudske obveznice omogočajo stabilno in varno naložbo v časih negotovih gospodarskih razmer. Primerna je predvsem za bolj konservativne vlagatelje, ki računajo na zanesljivo naložbo brez tveganj in ki imajo nekaj privarčevanih sredstev.

FOTO: Borut Živulović/Bobo

Kaj so glavne karakteristike obveznice?

Poleg privlačne 2,75-% obrestne mere in višje omejitve maksimalnega vpisa na 250.000 EUR je ključno poudariti, da obresti do 1000 EUR niso obdavčene. Tako kot lani bodo tudi letos ljudske obveznice kotirale na borzi, kjer jih bo mogoče prodati po pošteni ceni. Za to bo poskrbela pravna oseba, ki bo zagotavljala nakupe na borzi in s tem vlagateljem omogočala večjo fleksibilnost pri upravljanju naložbe. Obresti in glavnico vlagatelji dobijo v celoti nazaj, saj za to jamči država.

Vse podrobnosti glede ljudskih obveznic in njihovih karakteristik si lahko ogledate na spletni strani ILIRIKE.

Zakaj so ljudske obveznice varna naložba?

Ljudske obveznice veljajo za eno najvarnejših oblik naložb, saj jih izdaja država, kar pomeni, da za glavnico in obresti jamči Republika Slovenija. V primerjavi z drugimi oblikami naložb, kot so delnice ali investicijski skladi, ljudske obveznice prinašajo večjo stabilnost in manjša nihanja vrednosti, hkrati pa ponujajo boljši donos kot klasični bančni depoziti. Izdaja nove ljudske obveznice je tako gotovo pozitiven korak, ki Slovenijo približuje razvitim državam, kjer je neposredno zbiranje sredstev pri prebivalstvu običajna praksa. Dober primer je Italija, ki redno financira svoje potrebe z izdajo obveznic malim vlagateljem. Takšen pristop ne le zmanjšuje odvisnost od tujega kapitala, ampak tudi krepi domači finančni sistem in povečuje zanimanje prebivalstva za naložbe.

»Po našem mnenju je previdnost vlagateljev trenutno več kot nujna, zato je prav, da imajo možnost vlaganja v vrhunske, nizko tvegane obveznice, pri čemer lahko prerazporedijo večji del svojega premoženja.«

Ljudske obveznice lahko kupite v borznoposredniški hiši Ilirika. FOTO: Črt Piksi

Kaj je treba narediti, da bo kapitalski trg dobil razvojni pospešek?

Za razvoj kapitalskega trga je nujno precejšnje znižanje davkov na kapitalske dobičke, saj visoke davčne obremenitve, zlasti pri malih vlagateljih, ki imajo veliko denarja na bančnih računih, zavirajo njegovo rast. Davki na kapitalske dobičke so že več let nesorazmerno visoki, čeprav državi prinašajo le malo prihodkov. Ti se merijo v več deset milijonih evrov, predlani pa so bili izdatki Republike Slovenije okoli 15 milijard evrov. To postavlja vprašanje o smiselnosti takšne davčne politike, saj bi nižji davki lahko spodbudili večjo investicijsko dejavnost in dolgoročno celo povečali prihodke države.

To je tržno sporočilo. Informacije v tržnem sporočilu so namenjene seznanjanju vlagateljev z investicijskimi storitvami oziroma naložbenimi varčevalnimi produkti ILIRIKE ter zagotavljanju splošnih informacij strankam in potencialnim strankam ter v nobenem primeru niso naložbeno priporočilo ali storitev investicijskega svetovanja. ILIRIKA pri poslovanju s finančnimi instrumenti nastopa kot borzna posrednica oz. upravljavka premoženja. Pri vsakem nakupu finančnih instrumentov vlagatelj prevzema tveganje, da bo ob njihovi prodaji oziroma zapadlosti dobil manj sredstev, kot jih je vanje investiral. Podatki, ki se nanašajo na prejšnjo uspešnost posameznega finančnega instrumenta ali naložbene politike, niso zanesljiv kazalnik rezultatov v prihodnosti. ILIRIKA ne prevzema nobenih tveganj vlagateljev v zvezi s finančnimi instrumenti. Predlagamo, da pred odločitvijo o naložbi preberete prospekt oziroma ponudbeni dokument, da bi ocenili morebitna tveganja, potencialen donos in prednosti naložbe. Za ustrezno investicijsko odločitev se je treba seznaniti z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v finančne instrumente, zato je priporočljivo, da investicijskih odločitev ne sprejemate zgolj na podlagi tu objavljenih informacij, temveč se o tem prej posvetujete s pooblaščenimi strokovnjaki.

Pred sprejetjem naložbene odločitve si preberite splošne pogoje, dostopne na naši spletni strani https://www.ilirika.si/.

Naročnik oglasne vsebine je Ilirika d.d.