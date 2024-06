Na vrhu lestvice so energetska podjetja

V nadaljevanju preberite:

V letu 2023 so prva štiri mesta na lestvici 300 največjih podjetij – če jih razvrstimo po prihodkih – zasedla podjetja, ki so dejavna v energetskem sektorju – kar je vsaj deloma tudi posledica visokih cen energije.

»Trgovci z energijo ponujajo oblike energetskega menedžmenta, svetovanje pri gradnji samooskrbnih sistemov in prihrankih pri ukrepih za učinkovito rabo energije. Spremenljivost veleprodajnih cen energentov je bila v letu 2023 manjša, kar pomeni, da so bili dobički pri trgovanju nižji. Na drugi strani je precej bolje posloval del energetike, ki se ukvarja s proizvodnjo električne energije, saj so prodajne cene za leto 2023 v pomembni meri zaklenili že v letu 2022, medtem ko so bili stroškovni in vremenski pogoji za proizvodnjo v letu 2023 precej boljši kot v letu 2022,« je njihovo poslovanje komentiral Bojan Ivanc, glavni ekonomist pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS).