Nadzornik je na gradbišču predora Karavanke odkrili neustrezno železo

Nadzornik gradnje druge cevi predora Karavanke, to je državno podjetje DRI, je konec septembra na gradbišču odkril armaturne mreže proizvajalca iz BiH, ki nimajo ustreznih dokazil o kakovosti proizvoda.

Ob tem se postavlja vprašanje: zakaj je gradbeno podjetje Cengiz na gradbišče sploh pripeljalo necertificirano železo, in sicer iz Bosne in Hercegovine, kjer turško podjetje deluje že dalj časa. In tudi, ali je bilo neustrezno železo vgrajeno v predor, armatura pa nato zalita z betonom. Kako na to odgovarjajo v Cengizu in Darsu?