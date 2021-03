Nafta dražja kot pred epidemijo

V nadaljavanju preberite:

Cene nafte so presegle vrednost izpred epidemije in dosegle najvišjo vrednost v skoraj dveh letih, potem ko so se vlagatelji razveselili močne gospodarske rasti Kitajske. Rast cen nafte se pozna tudi na naših črpalkah, kjer se je bencin letos podražil za šestino, dizelsko gorivo pa še nekoliko bolj.

Zakaj cene nafte rastejo, kaj analitiki pričakujejo in kako bo to vplivalo na cene goriv v Sloveniji?