Najavljamo: od danes na voljo donosni zeleni obveznici PV-Invest

Prihaja čas, ko se lahko vsi, ki to zmoremo, odzovemo na klic zelene prihodnosti. Vaša naložba ne bo le donosna, temveč tudi trajnostna. Z zmanjšanjem svojega osebnega ogljičnega odtisa boste postali del rešitve in soustvarjalci pozitivnih podnebnih sprememb za lepši jutri. To ni le fraza.

Smo na prelomnici,

ko šteje vsaka odločitev. Z vlaganjem v zeleni obveznici družbe PV-Invest se pridružujete gibanju za čisto in trajnostno prihodnost. Vsa sredstva, zbrana z zelenima obveznicama, bodo usmerjena v 100-% zelene projekte. Vsa finančna sredstva, zbrana v Sloveniji, bodo namenjena za gradnjo in vzdrževanje sončnih elektrarn v Sloveniji.

Vaša vloga

pri zelenem prehodu je ključnega pomena tudi zato, ker boste z naložbo obenem vplivali na boljše razmere za življenje prihodnjih generacij. Zakaj jim ne bi privoščili lepšega življenja, kot ga živimo sami? Ne nazadnje je okolje v to zaostreno in na videz brezizhodno situacijo pripeljala tudi naša generacija.

Z nami gradite

prihodnost, v kateri prevladujeta trajnost in odgovornost. Z vlaganjem postajate del sprememb, ki bodo oblikovale naš planet v boljši in bolj zeleni smeri. Vaša naložba bo pripomogla tudi k večji okoljski ozaveščenosti vseh – postanite del rešitve in zgled mnogim, ki vas bodo posnemali.

Postanite zgled

za učinkovit boj proti podnebnim spremembam. Ne čakajte, da boste lahko posnemali druge, ampak ukrepajte zdaj in stopite na pot zelene prihodnosti že danes! Naj drugi posnemajo vas.

Kaj so zelene obveznice? Zelene obveznice so finančni instrumenti, ki jih izdajajo podjetja, finančne institucije ali državne agencije z namenom zbiranja sredstev za financiranje projektov, ki prispevajo k okoljski trajnosti in zmanjšujejo negativne vplive na okolje. Ti projekti lahko vključujejo obnovljive vire energije, energijsko učinkovitost, trajnostno gradnjo, zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in varstvo narave. Kako funkcionirajo zelene obveznice? Izdajatelji zelenih obveznic zberejo sredstva od vlagateljev in jih nato usmerijo v projekte, ki imajo pozitiven vpliv na okolje. Na primer, če podjetje izda zelene obveznice, lahko ta sredstva uporabi za naložbe v sončne elektrarne, ki bodo proizvajale čisto energijo. Dobiček iz teh projektov se uporabi za izplačilo obresti vlagateljem in vračilo glavnice ob zapadlosti obveznic. Kakšna je razlika med zelenimi in klasičnimi obveznicami? Osnovna razlika med zelenimi in klasičnimi obveznicami je namen porabe zbranih sredstev. Pri zelenih obveznicah so sredstva namenjena izključno projektom, ki imajo pozitiven vpliv na okolje in podnebje, medtem ko so klasične obveznice bolj splošne narave in se sredstva uporabljajo za različne namene, vključno s splošnimi proračunskimi izdatki izdajatelja. Razlika med klasičnimi in zelenimi obveznicami je torej le v tem, da vlagatelji v zelene obveznice prispevajo k trajnostnim in okolju prijaznim projektom, a to je zelo pomembna dodana vrednost. PV-Investu je avstrijska bonitetna agencija »rfu« za področje izpolnjevanja trajnostnih ciljev podelila odličen rezultat z oceno »ab«. Kakšni so dolgoročni učinki vlaganja v zelene obveznice? Dolgoročni učinki vlaganja v zelene obveznice so večplastni. Najbolj očiten je pozitiven vpliv na okolje, ki vključuje zmanjšanje ogljičnega odtisa, izboljšanje kakovosti zraka in ohranjanje naravnih virov. Hkrati zeleni projekti spodbujajo trajnostni razvoj, ustvarjajo delovna mesta in prispevajo k dolgoročni blaginji okolja in družbe. Kako se zagotavlja skladnost projektov z okoljskimi cilji? Zagotavljanje skladnosti projektov z okoljskimi cilji je ključno pri zelenih obveznicah. Izdajatelji morajo delovati etično in v skladu z določenimi okoljskimi merili. Seveda pa je tukaj veliko možnosti za odklonilna dejanja.

Ena izmed sončnih elektrarn podjetja Moja elektrarna. FOTO: Nejc Zajec

V primeru naložbe v zeleni obveznici, ki ju priporočamo v tem članku, gre za preverjeno in ugledno ponudnico zelenih obveznic, avstrijsko družbo PV-Invest, lastnico slovenske družbe Moja elektrarna. Obe družbi se ukvarjata izključno s trajnostnimi projekti, Moja elektrarna d. o. o. z gradnjo in obratovanjem velikih sončnih elektrarn v Sloveniji; in prav Moji elektrarni bodo namenjena vsa sredstva, pridobljena z zelenimi obveznicami v Sloveniji. Koliko vlagatelji zaslužijo z zelenimi obveznicami?" Vlagatelji prejemajo obresti od zelenih obveznic tako kot pri klasičnih obveznicah. Pozorni morajo biti na pogoje in višino obresti ter seveda na boniteto izdajatelja. Dobri poslovni rezultati družbe PV-Invest so razvidni iz oglasne zloženke, ki jo lahko v slovenščini dobite na sedežu podjetja Moja elektrarna v tiskani ali e-obliki na spletni strani www.mojaelektrarna.com. PV-Invest je letos izdal dve obveznici, ki se medsebojno razlikujeta glede na vrsto in višino obresti, Zeleno obveznico PV-Invest 2023–2028 s 5-% fiksno obrestno mero in Zeleno obveznico PV-Invest 2023–2033 s spremenljivo obrestno mero (3-mesečni EURIBOR + 1 % letno, prvo leto 5 %).

Obveznici sta na voljo od danes, 8. novembra. Najpreprostejši način nakupa je na zgoraj navedeni spletni strani hčerinskega podjetja izdajatelja Moja elektrarna.

Če so vas zgoraj navedeni razlogi prepričali s finančnega in trajnostnega vidika, vas vabimo, da obiščete našo spletno stran, kjer so na voljo tudi druge informacije.













Kontakt za vlagatelje:

Moja elektrarna, d. o. o.

Partizanska cesta 5

2000 Maribor

Tel.: 059 102 858

E-pošta: info@mojaelektrarna.si

Spletni naslov podjetja Moja elektrarna:

www.mojaelektrarna.si

in za projekt zelenih obveznic

www.mojaelektrarna.com,

kjer lahko zeleni obveznici tudi kupite.

Klikni za povečavo

Vabljeni

k obisku spletne strani za zeleni obveznici PV-Invest 2023 in k pozitivni odločitvi za okolje!

www.mojaelektrarna.com

Naročnik oglasne vsebine je Moja elektrarna