Najemnine so po koronskem padcu že na predkrizni ravni

Lastništvo nepremičnine ostaja visoko na seznamu prioritet Slovencev, vse več pa je takih, ki so zaradi visokih cen prisiljeni v najem, čeprav nepremičnin za dolgoročni najem pri nas primanjkuje. Hkrati nepremičninski posredniki razlagajo, da ljudje zaradi ležarin denar iz bank selijo na trg nepremičnin, vendar pod pogojem, da stanovanje po nakupu v celoti upravlja in oddaja nepremičninska agencija.

Kako so se v zadnjem letu gibale najemne in tržne cene nepremičnin ter kaj gre pričakovat v prihodnje? Kaj preostane mladim oziroma kupcem prvih nepremičnin?