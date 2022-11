Najprej sprememba procesov, potem digitalizacija

V nadaljevanju preberite:

»Digitalizacija je z avtomatizacijo zdaj prišla do ravni, da sploh ne govorimo več o tem, da bi ogrožala delovna mesta. Vse več podjetij, predvsem proizvodnih, se sooča s tem, da ne morejo rasti, če mnogih funkcij ne avtomatizirajo. Znanje ljudi pa mogoče potrebujejo še bolj kot prej – najprej, da svoje vedenje o procesih prenesejo v digitalna orodja, tudi taka, ki delujejo na podlagi umetne inteligence in strojnega učenja, potem pa, da razmišljajo o novih rešitvah in snujejo nove proizvode, storitve in nove načine dostopa do strank,« je povedal v ekskluzivnem intervjuju za Delo.