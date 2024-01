Največji dogodek bo pasja razstava

Družba Celjski sejem bo leto 2023 sklenila pozitivno, kakšen natančno bo poslovni izid, pa še ne morejo napovedati, saj se še pogajajo z zavarovalnico po požaru marca lani. Prvi letošnji sejem bo že čez nekaj tednov, največja prireditev pa bo jeseni, ko bo na celjskem sejmišču evropska razstava psov.

Kot je povedal izvršni direktor Robert Otorepec, so pri nekaterih lanskih sejmih že dosegli raven izpred epidemije, mednarodnemu sejmu obrti in podjetništva (Mos) je do tja malo zmanjkalo, medtem ko je bil lanski mednarodni industrijski sejem rekorden. »Leto 2023 je bilo za nas solidno, prvo v celoti pokoronsko, tako da predstavlja tudi dobro osnovo za naprej,« je dejal Otorepec. Lani je celjsko sejmišče skupno obiskalo od 200.000 do 250.000 ljudi, kar je dobrih 100.000 več kot leta 2022.

Novo sejemsko sezono bodo začeli 1. februarja, ko pripravljajo sejem kmetijske mehanizacije Agritech, ki je na sporedu vsako drugo leto. Sredi marca bodo pripravili tradicionalne sejme Altermed & Flora, ApiSlovenija, Festival kave, drugič tudi dneve ribištva in lovstva, ki jim bodo letos dodali še dneve športnega strelstva. Maja pripravljajo novi sejem SEEnergy, ta bo nadgradnja sejma Energetika, je pojasnil Otorepec: »Zelena transformacija je eden največjih projektov tako Slovenije kot drugih držav. Če bomo želeli doseči vse cilje, spremeniti energetsko paradigmo, trajno spremeniti tudi navade potrošnikov in industrije, imamo ogromno izzivov. Ta dogodek poskuša to osvetliti in odgovoriti na čim več vprašanj.«

Jeseni bo najprej tradicionalni Mos, oktobra sejem pompoznih dogodkov Pomp, leto pa bodo sklenili z lani ponovno obujenim erotičnim sejmom Sloverotika. A največji dogodek pravzaprav ne bo sejem, je pojasnil Otorepec: »V začetku oktobra bo pri nas evropska pasja razstava. Za njeno pripravo je po več kot 15 letih znova odgovorna Slovenija. To pomeni, da bo 14 dni po Mosu, ki je naš največji sejem, tu potekal eden največjih dogodkov v Sloveniji. Ta razstava bo celo večja kot Mos.«

Manjka hotel

Zaradi požara so morali prenoviti celotni kongresni center in dvorano E. Poleg tega so lani zgradili še dodatni sončni elektrarni, skupno imajo zdaj 1,2 megavata. Kot je povedal Otorepec, proizvedejo dvakrat več električne energije, kot je porabijo. V prihodnje tako želijo tudi hranilnike električne energije, saj želijo uravnotežiti lastno porabo in oddajo energije v omrežje. Investicije v novo dvorano letos še ne bo, je pojasnil Otorepec: »Potrebujemo več lastnih finančnih sredstev. V dveh letih korone smo vso amortizacijo, vse prihranke porabili za preživetje podjetja. Nova dvorana pa ostaja v načrtih.«

Želijo si več kongresne dejavnosti. Čeprav teh dogodkov zaradi požara lani pet mesecev niso mogli izvajati, je tudi lani kongresna dejavnost predstavljala 20 odstotkov prihodkov. »Tu je še precej rezerve, glavna težava pa je, da v Celju ni primernega hotela, da bi bili kongresi lahko večdnevni,« je pojasnil Otorepec. Dodal je, da bi tudi Celjski sejem pristopil k investiciji, če bi se za novi hotel odločil večji konzorcij: »Tudi z novo občinsko oblastjo se že pogovarjamo o tem, vendar je treba poiskati nekoga, morda kakšno mednarodno verigo, ki obvlada hotelski posel.«