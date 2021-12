Največji izziv v novem letu bo obdržati prodajo na ravni letošnjega

V nadaljevanju preberite:

Ponudniki viličarjev lahko z zadovoljstvom analizirajo iztekajoče se leto 2021. Zelo verjetno bo rekordno, saj do konca decembra pričakujejo krepko več kot 2000 naročil za nove viličarje.

V prihodnje leto se bo verjetno »potegnila« še ena značilnost letošnjega trga. Zaradi dolgih dobavnih rokov za nove viličarje je namreč nastalo pomanjkanje dobrih rabljenih viličarjev. Proizvajalci jih niso prodajali, pač pa so jih uporabili za premostitve in najeme pri strankah, kjer je zamujala dobava naročenih novih vozil. Zato so cene rabljenih viličarjev rekordno visoke in se v nekaterih primerih približajo celo cenam novih.