Uber je postal največji ponudnik prevozov na zahtevo v svetu zunaj Kitajske. Posluje v 70 državah po svetu, uporabljajo ga v 10.500 mestih. Potnike je povezal z vozniki, ki so opravili več milijard kilometrov poti. Konec leta 2022 imel 131 milijonov strank, ki so najmanj enkrat na mesec uporabljale njegove storitve prevoza ali dostave hrane. Konkurenčne prednosti podjetja izhajajo iz mrežnega učinka med potniki in vozniki. Konkurenčne prednosti dodatno generira shranjevanje vrednih podatkov uporabnikov.