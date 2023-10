Disciplina pri alokaciji kapitala

Chevron je integrirano energetsko podjetje s svetovnimi operacijami na področju raziskav, proizvodnje in predelave. Za Exxon Mobilom so drugo največje naftno podjetje v Združenih državah Amerike.

V drugem četrtletju se jim je prilagojeni dobiček znižal na 5,8 milijarde dolarjev, kar je občutno pod 11,4 milijarde dolarjev v istem obdobju lani. Razlog so nižje cene in nižje marže pri predelavi. Proizvodnja se je povečala na 2,959 milijona sodčkov ekvivalenta nafte na dan z 2,896 milijona sodčkov ekvivalenta nafte na dan prejšnje leto, predvsem zaradi Permiana, ki je dosegel rekordnih 772.000 sodčkov ekvivalenta nafte na dan.

Projekti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in zajemanje ogljika bodo Chevronu omogočili, da doseže svoje cilje glede izpustov. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

Chevron še naprej vztraja pri cilju povečanja proizvodnje na območju Permiana (območje v Teksasu, op. ur.) na več kot en milijon sodov ekvivalenta nafte na dan v naslednjih petih letih ob hkratnem zagotavljanju donosov nad 30 odstotkov in prostega denarnega toka v višini pet milijard dolarjev do leta 2027 in pri predpostavki cene nafte 60 dolarjev za sod. Med delničarje so razdelili kar 7,2 milijarde dolarjev, od tega so 4,4 milijarde namenili za odkupe lastnih delnic ter 2,8 za dividende. V tretjem četrtletju trg pričakuje, da se bodo odkupi delnic znižali na tri milijarde dolarjev, a vseeno ostali znotraj letnih smernic od 10 do 20 milijard dolarjev.

Povečanje poslov v Kazahstanu

Chevron načrtuje zagotoviti višje donose in povišanje marže, zahvaljujoč portfelju, ki temelji na nafti, ter naslednji fazi rasti, ki je osredotočena na razvoj svojega velikega in prednostnega položaja na območju Permiana. V svoji strategiji poudarjajo disciplino pri alokaciji kapitala, ne da bi pri tem žrtvovali rast. Zahvaljujoč izboljšanim stroškovnim učinkovitostim in prevzemu podjetja Noble Energy načrtujejo povišanje proizvodnje na skoraj štiri milijone sodov ekvivalenta nafte na dan do leta 2027 v primerjavi s približno tremi milijoni sodov ekvivalenta nafte na dan v letu 2023. Nove količine bodo večinoma izvirale iz nove proizvodnje na njihovem posebnem položaju v območju Permiana (velikost in kakovost). Tam pričakujejo, da bodo do leta 2027 povečali količine na 1,25 milijona sodov ekvivalenta nafte na dan, v primerjavi s približno 700.000 sodi ekvivalenta nafte na dan v letu 2022, pri tem pa zagotavljali donose skoraj 30 odstotkov in približno pet milijard dolarjev prostega denarnega toka do leta 2027.

Rast bodo dosegali tudi s povečanjem obstoječega projekta v Kazahstanu, kar že poteka. Ob tem imajo tudi nove projekte v Mehiškem zalivu ter raziskujejo področja v Mehiki in Braziliji. Poleg tega ima Chevron zdaj možnosti za rast z offshore plinskimi polji na vzhodnem Sredozemlju po prevzemu podjetja Noble.

Cene nafte in plina bodo v prihodnje določale dobiček in denarni tok Chevrona. Kljub temu podjetje vlaga v nizkoogljične dejavnosti, da bi se prilagodilo prehodu k trajnostni energiji. Pred kratkim je svoje naložbe potrojilo na deset milijard dolarjev kumulativno do leta 2028, pri čemer bo ta kapital usmerjen v nastajajoče nizkoogljične sektorje. Projekti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in zajemanje ogljika bodo Chevronu omogočili, da doseže svoje cilje glede izpustov, medtem ko bodo naložbe v vodik in obnovljiva goriva omogočile, da se vključi v nastajajoče poslovne priložnosti, ki bi se lahko razširile v prihodnosti.