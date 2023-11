Nakupovanje nepremičnin na javnih dražbah

Javne dražbe so ena izmed takšnih možnosti, ki lahko ponudijo bolj dostopne in cenovno ugodne rešitve.

Kaj so javne dražbe

Javne dražbe so postopki, na katerih se prodaja premoženje, največkrat nepremičnine. Na dražbah se prodajajo nepremičnine po izklicni ceni, ki je običajno nižja od tržne vrednosti.

Kako najti informacije o javnih dražbah

Iskanje informacij o javnih dražbah je lahko zahtevno in dolgotrajno. To težavo rešuje spletni portal drazbe123.com, ki je od leta 2014 ena izmed največjih platform za iskanje javnih dražb na slovenskem trgu.

Funkcionalnosti portala

Portal je zasnovan tako, da uporabnikom ponuja preprost in pregleden način za iskanje informacij o javnih dražbah. Na njem so zbrane informacije o javnih dražbah nepremičnin v Sloveniji in na Hrvaškem, poleg tega pa ponuja tudi premičnine.

Iskanje dražb

Uporabniki imajo možnost iskanja dražb po različnih merilih. Lahko izbirajo med regijo, vrsto nepremičnine ali vrsto dražbe. Rezultati iskanja so pregledni in relevantni za izbrane kriterije.

Obveščanje o dražbah

Portal ponuja tudi možnost brezplačnega obveščanja o najnovejših dražbah. Uporabniki prejmejo dnevna obvestila o novih dražbah in spremembah, kar jim omogoča, da so vedno na tekočem z najnovejšimi novostmi.

FOTO: Infodraf

Dostop do informacij o dražbah

Za dostop do informacij o dražbah je potrebna registracija na portalu. Registrirani uporabniki imajo dostop do celovitih informacij o posamezni dražbi, vključno z uradnim dokumentom prodaje, ocenjeno vrednostjo predmeta dražbe, izklicno ceno, pogoji in lokacijo dražbe ter kontaktom prodajalca.

Naročnine na portalu

Uporabniki lahko izbirajo med različnimi paketi naročnin, ki omogočajo dostop do različnih funkcij in informacij. Vsak lahko izbere paket, ki najbolj ustreza njegovim potrebam.

Kdo lahko uporablja portal

Portal je primeren tako za posameznike kot za podjetja, ki so zainteresirana za sodelovanje na javnih dražbah. Omogoča iskanje cenovno ugodnih nepremičnin ali premičnin. Podjetja ga lahko uporabljajo tudi za nakup rabljene opreme ali strojev. Prav tako lahko investitorji na portalu najdejo dobre priložnosti za naložbe.

Zaključek

Če iščete cenovno ugodne možnosti za nakup nepremičnin ali premičnin, je portal drazbe123.com prava izbira za vas. Ne samo da vam ponuja pregled nad vsemi javnimi dražbami, temveč vam omogoča tudi enostavno iskanje in dostop do vseh potrebnih informacij. Torej, zakaj ne bi preverili ponudbe javnih dražb na portalu drazbe123.com?

Naročnik oglasne vsebine je INFODRAF d.o.o.