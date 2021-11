Naložbe v turizmu kljub zaprtju niso povsem zastale

V nadaljevanju preberite še:

Zdravstvena kriza je krepko posegla tudi v naložbene načrte turistične panoge po svetu in pri nas. V Sloveniji in v njeni okolici so zato marsikje zamaknili načrtovane projekte, so pa tudi takšni, ki so prav zaprtje v času izbruha koronavirusa izkoristili za izpeljavo naložb.

Po podatkih FDI Inteligenca je bilo v turizmu lani za 73 odstotkov manj neposrednih tujih naložb kot leto prej. Omenjeni globalni podatki kažejo, da so neposredne tuje naložbe v turizmu lani dosegle komaj 15,7 milijarde dolarjev, kar je tri četrtine manj kot v predpandemičnem letu 2019 in celo manj kot leta 2016. Kaj odgovarjajo naši turistični ponudniki in kakšnopomoč lahko pričakujejo na področju naložb?