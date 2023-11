Ne dovolite, da bi vaše podjetje postalo Nokia v dobi iPhona

Nokia je bila takrat sinonim za mobilno komunikacijo in njena delnica je bila znana kot varna naložba.

Nato pa se je leta 2007 vse spremenilo. Apple je predstavil iPhone, napravo, ki je na novo opredelila, kaj pomeni mobilni telefon. Nokia, ki je bila ponosno in izjemno samozavestno podjetje, je z nasmehom na ustih gledala spremembe na trgu …, naredila pa ni nič. Še vedno so vztrajali pri svoji tehnologiji in svojem pristopu, ki je dan za dnem postajal vse bolj zastarel.

Konec zgodbe vsi poznamo in pri Applu se danes počutijo kot zmagovalci. Toda če Apple ne bo sposoben videti trendov prihodnosti, bo čez 10 ali 20 let lahko tudi sam postal nova Nokia. To se nam sicer danes zdi nemogoče, toda dejstvo je, da kar 52 % največjih 500 ameriških podjetij izpred 20 let danes ne obstaja več.

V poslovnem svetu velja enostavno pravilo: podjetja, ki ne zaznavajo trendov na trgu dovolj hitro, zaostanejo ali celo propadejo.

Kako zaznati trende prihodnosti že danes in prehiteti konkurenco

Petega decembra 2023 bomo imeli v Sloveniji posebno priložnost. Prvič namreč k nam prihaja Henrik von Scheel, ki je znan kot strokovnjak, ki pred drugimi zaznava začetke novih trendov – tako v gospodarstvu kot pri potrošnji in novih tehnologijah.

Njegovo svetovalno delo je neposredno vplivalo na 115 od največjih 500 podjetij v ZDA in na gospodarske strategije 24 držav. Za strateško svetovanje pri podjetju Apple ga je najel Steve Jobs, nekdanji direktor podjetja Alphabet (Google) Eric Schmidt pa ga je označil za enega od najboljših strateških svetovalcev na svetu.

Henrik von Scheel FOTO: Panta Rei

Na seminarju »Navigating the future« boste:

spoznali njegova najnovejša dognanja o trendih poslovanja in smereh razvoja trga ter vedenja kupcev,

in smereh razvoja trga ter vedenja kupcev, izboljšali kakovost svojih odločitev ,

, se med prvimi pripravili na tektonske premike v poslu in svetu, ki se bodo zgodili v naslednjem desetletju,

v poslu in svetu, ki se bodo zgodili v naslednjem desetletju, razumeli, kako lahko vaše podjetje izkoristi te spremembe za prevlado na trgu.

Komu bo seminar prinesel največjo vrednost Seminar je namenjen podjetnikom, direktorjem in upravam podjetij, ki želite pridobiti vpogled v najnovejše svetovne trende poslovanja in spoznati, kako jih učinkovito implementirati v svoja podjetja. Za več informacij o programu seminarja in prijavi obiščite: https://program.panta-rei.si/future/

Seminar organizira Akademija Panta Rei v sodelovanju z:

Akademija Panta Rei je registrirana blagovna znamka podjetja Uspeh d. o. o., Zarečje 27a, Il. Bistrica. Podružnica LJ: Stegne 21c, 1000 Ljubljana

Naročnik oglasne vsebine je Akademija Panta Rei