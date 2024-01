Nemirni Bližnji vzhod prinaša podražitve

V nadaljevanju preberite:

Zaradi nevarne vožnje skozi Adenski zaliv ob obali Jemna se tovorni ladijski promet preusmerja okoli Afrike. To pa pomeni velike zamude pri dobavah iz Azije in višje cene ladijskih prevozov. Vse več evropskih podjetij, ki surovine, material in komponente nabavljajo v Aziji, mora začasno zmanjšati proizvodnjo. Koliko se podaljša in podraži pot? Kako drav je postal ladijski prevoz? Kje že občutijo pomanjkanje? Kako pa Luka Koper?